 

В павильоне «Казахфильма», где снимали полёт Юрия Гагарина, открылся музей

12.04.2021, 13:55, Разное
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В День космонавтики президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл Музей космонавтики в 11-м павильоне киностудии «Казахфильм», где создавались документальные кадры «первого полёта человека в космос».

Киностудия «Казахфильм» находится в Алма-Ате. В апреле 1961 года, когда стала очевидной неготовность корабля «Восток-1» к полёту с человеком на борту, ЦК КПСС принял решение «лететь», не покидая земной поверхности. В 11-м павильоне спешно построили фанерные декорации космодрома в масштабе 1:100, а также установили спускаемый аппарат корабля. Юрий Гагарин прилетел в Алма-Ату с Байконура 10 апреля, когда всё было готово к съёмкам.

– Времена были трудные. Глобальное соперничество набирало обороты. Нужно было опередить американцев, несмотря ни на какие объективные факторы. Казахстан благодаря специалистам «Казахфильма» вырвался вперёд в космической гонке и победил, став первой космической державой в истории человечества, – заявил Касым-Жомарт Токаев, открывая экспозицию.

В Музее казахстанской космонавтики не только тщательно воссозданы декорации Байконура, но есть и подлинные экспонаты. Например, здесь теперь хранится паспорт гражданина Казахстана, который Нурсултан Назарбаев лично выписал Юрию Гагарину, счёт из гостиницы, в которой жил первый космонавт, а также купюра в 100 тенге, которую он оставил на чай горничной.

Президент АО «Казахфильм» Акан Сатаев посетовал, что в спешке казахские кинематографисты допустили несколько ляпов, например, надпись «СССР» на шлеме Гагарина то появляется, то исчезает. Но в целом задание партии выполнили блестяще.

В ближайшие две недели посещение Музея казахстанской космонавтики будет бесплатным.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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