В Apple утвердили подэкранный сканер отпечатка пальца

Подэкранный сканер отпечатков пальцев может появиться и в iPhone 13. Информацию об утверждении применения опции официально подтверждает корпорация Apple.

Сканер отпечатков пальцев, интегрированный под дисплейную панель, уже появился сразу у нескольких производителей. Несмотря на то, что внедрение такой технологии предвещали аппаратам от Apple ещё пять лет назад, в iPhone ее до недавнего времени откладывали на будущее. Причиной этого была плохая проработка инновации, однако тринадцатое поколение «яблочных» смартфонов сможет, наконец-то, получить подэкранный дактилоскоп.

Об этом пишет пресс-служба американского IT-гиганта. Представленный в этом году iPhone 13 можно будет разблокировать, коснувшись дисплея. При этом никуда не исчезнет и функция распознавания лица владельца смартфона. Сам экран, выполненный по технологии LTPO, имеет адаптивную частоту обновления изображений с максимальным показателем в 120 Герц.

Мощность и производительность гаджету обеспечит однокристальная восьмиядерная система Apple A15 Bionic. Коммуникации пользователь сможет осуществлять в том числе и с помощью наиболее актуального стандарта передачи данных Wi-Fi 6E. Кроме того, модификацию Pro Max собираются лишить разъема для подключения проводного зарядного устройства. Корпус этой модели вообще будет лишён каких-либо портов, а вырез вверху дисплея всех троих версий станет существенно меньше.

Впрочем, эксперты отмечают, что долгожданная опция поддисплейного сканера может не появиться и в текущем году. Сейчас, согласно данных инсайд-блогеров, работы по инновациям следующей генерации iPhone ещё не вышли на заключительную стадию. И когда новые технологии будут готовы для воплощения в жизнь, не берется сказать никто. Что из сказанного подтвердится, общественность узнает уже в сентябре, когда Apple по давней традиции презентует свои новые детища.

Источник: www.ixbt.com