Дети до 11 лет распространяют COVID-19 существенно ниже, чем взрослые – новые данные



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Несмотря на начало массовой вакцинации против COVID-19, нефармакологические методы профилактики этой инфекции очень важны. В частности, система здравоохранения прикладывает усилия для снижения распространения болезни в школах. Во многом это связано с тем, что ранее была известна роль детей в распространении гриппа.

Насколько интенсивно распространяют дети новый коронавирус, известно плохо: исследования давали противоречивые результаты. Большая часть ориентировалась на эпидемиологические данные, при которых сложно однозначно выявить источник заражения людей. Другая часть исследований базировалась на определении выделения коронавируса. Но в них ученые часто не учитывали, насколько активны и опасны выделяемые вирусы.

В новом исследовании канадские ученые проанализировали мазки из носоглотки 175 детей и 130 взрослых, инфицированных SARS-CoV-2 в Манитобе. Чтобы сравнить инфекционную опасность, которую представляют дети и взрослые, они проверили вирусную нагрузку в каждом анализе и изучили жизнеспособность вирусов в клеточных культурах.

Вирусы были жизнеспособными (размножались в культурах тканей) в 31% случаев: в 18% мазков детей младшей группы (10 лет и младше), в 23% – старших детей (11-17 лет), в 44% – взрослых.

Ученые использовали дополнительные методы, чтобы определить инфекционную опасность вирусов, которые выделяют взрослые и дети. Они определили пороговое число циклов, которое демонстрирует количество генетического материала в исследуемом мазке. Вторым показателем было количество вирусных частиц, которое требуется, чтобы заразить половину клеток в культуре ‑ ЦПД50 (цитопатическая доза 50%). Эти методы также показали, что у детей способность заражать окружающих существенно ниже, чем у взрослых. Например, у детей из младшей группы показатель ЦПД50 был в 3,7 раза ниже, чем у взрослых.

«По сравнению со взрослыми у детей с положительными ПЦР-тестами на SARSCoV-2 вирус реже рос в культуре, были большие показатели порогового числа циклов и ниже концентрация вирусов. Это утверждает о том, что дети – не главные движущие факторы передачи инфекции SARS-CoV-2», написали ученые в выводах исследования.

Авторы указывают, что новые данные имеют важное значение для здравоохранения и клинической медицины. Если дети младших возрастных групп меньше распространяют коронавирусную инфекцию, то посещение детских садов, школ и внеклассных занятий можно продолжить с соблюдением необходимых мер безопасности на месте. В этом случае риски для учителей и воспитателей ниже, чем считалось ранее.