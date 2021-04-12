 

В Кремле отреагировали на сообщения о высокой смертности от COVID-19 в России

12.04.2021, 13:48, Разное
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Американская газета New York Times недавно опубликовала материал о мировой смертности в период пандемии. Авторы исследования утверждают, что Россия обогнала США и Европу по числу летальных исходов. Отмечается, что журналисты ссылались на данные Росстата.

Эти данные прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает, какие критерии использовали исследователи при написании статьи. Он также отметил, что у Росстата нет информации о смертности от ковида в США и других странах.

За прошедшие сутки в России выявили 8 320 случаев заражения. Общее число граждан, подхвативших коронавирус, составляет 4,6 миллиона. Выздоровели и покинули больницы 4,2 миллиона граждан. С начала пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 277 летальных исходов.

Россия занимает пятое место в списке стран с наибольшим числом заразившихся ковидом. Лидируют Соединенные Штаты с 31,9 миллиона случаев. За ними идут Индия (13,5 миллиона случаев), Бразилия (13,4 миллиона случаев), Франция (5 миллионов случаев), передает сайт Worldometers.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Вместе с этим она не исключила сезонные колебания уровня заболеваемости весной. Политик подчеркнула, что залогом улучшения эпидобстановки является вакцинация.



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