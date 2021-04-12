В Мосгордуме назвали справедливое место для памятника Александру Невскому

После того, как мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в вопросе об установке памятника на Лубянской площади, предложив оставить там все как оно есть сейчас, обсуждение возможности увековечивания памяти Александра Невского не прекратилось. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал место, появление скульптуры в котором было бы максимально справедливо.

“У нас есть несколько обращений, в том числе есть предложение установить памятник недалеко от церкви Александра Невского”, – цитирует “Царьград” парламентария. Именно это место он считает наиболее подходящим. Обсуждение возможности установки памятника продолжается.