 

В Мосгордуме назвали справедливое место для памятника Александру Невскому

12.04.2021, 13:48, Разное
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После того, как мэр Москвы Сергей Собянин поставил точку в вопросе об установке памятника на Лубянской площади, предложив оставить там все как оно есть сейчас, обсуждение возможности увековечивания памяти Александра Невского не прекратилось. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов назвал место, появление скульптуры в котором было бы максимально справедливо.

“У нас есть несколько обращений, в том числе есть предложение установить памятник недалеко от церкви Александра Невского”, – цитирует “Царьград” парламентария. Именно это место он считает наиболее подходящим. Обсуждение возможности установки памятника продолжается.



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