Умер актер из сериала «Клан Сопрано»

Американский актер Джозеф Сираво ушел из жизни в возрасте 64 лет, сообщило издание The Independent со ссылкой на его дочь.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, передает РИА «Новости».

Известность Сираво принесла роль Джонни Сопрано в криминальной драме «Клан Сопрано». Он также снялся в фильмах «Путь Карлито», «Сиротский Бруклин» и сериале «Американская история преступлений». Кроме того, Сираво играл в спектаклях на Бродвее.

Ранее от осложнений на фоне коронавируса в возрасте 69 лет умер американский актер Марк Блум, известный по сериалу «Клан Сопрано» и фильмам «Свидание вслепую» и «Крокодил Данди».