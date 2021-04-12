Мнение: Крым давай!
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Однажды много лет назад…
“Спрашиваю разных своих знакомых:
– Ну что? На Украине за кого болеете – за Ющенко или за Януковича?
– Хм… – удивляются знакомые. Потом оживляются:
– Слушай – а кто из них должен победить, чтобы нам Крым вернули?
– Да никто вроде… – ответно недоумеваю я. – По-моему, кто бы ни победил – никто нам Крыма не отдаст, даже не собирается!
– Ну-у, – разочарованно тянут знакомые. – Тогда это всё неинтересно!
По-моему, этот диалог – самая типовая российская реакция на сегодняшние украинские события” (12 апреля 2007 г.).
ЖЖ напомнил, из серии “что вы писали в этот день”.
Источник: Размышления вольного социолога
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