 

Мнение: Крым давай!

12.04.2021, 13:30, Разное
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Однажды много лет назад…

“Спрашиваю разных своих знакомых:

– Ну что? На Украине за кого болеете – за Ющенко или за Януковича?

– Хм… – удивляются знакомые. Потом оживляются:

– Слушай – а кто из них должен победить, чтобы нам Крым вернули?

– Да никто вроде… – ответно недоумеваю я. – По-моему, кто бы ни победил – никто нам Крыма не отдаст, даже не собирается!

– Ну-у, – разочарованно тянут знакомые. – Тогда это всё неинтересно!

По-моему, этот диалог – самая типовая российская реакция на сегодняшние украинские события” (12 апреля 2007 г.).

ЖЖ напомнил, из серии “что вы писали в этот день”.

Источник: Размышления вольного социолога



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