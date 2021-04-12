Скандалы: Политическое убежище не спасло Николая Глушкова

Лондонский суд назвал смерть бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» и партнера Бориса Березовского насильственной

Бывший топ-менеджер «Аэрофлота» Николай Глушков, найденный мертвым в Лондоне в марте 2018 года, был задушен. К такому выводу пришел старший коронер Коронерского суда Западного Лондона Чиньере Иньяма, передает Би-би-си. Суду были представлены доказательства того, что смерть Глушкова была обставлена как самоубийство, а также участия в произошедшем «третьей стороны», отмечает Би-би-си. Полученные Глушковым травмы могли быть вызваны тем, что нападавший держал его за шею сзади, говорится в представленном суду заключении патологоанатома. При этом травм, которые говорили бы о длительной борьбе с «третьей стороной», обнаружено не было.

Параллельно антитеррористическое подразделение полиции Лондона предприняло новую попытку получить больше информации о смерти Глушкова, отмечает Би-би-си. Глава подразделения Ричард Смит сообщил, что полиция связалась более чем с 1800 свидетелей и сняла более 420 показаний.

Глушков был бизнес-партнером и другом Бориса Березовского, найденного мертвым в Лондоне в 2013 году. В конце 1980-х и 1990-х годах он работал в «ЛогоВАЗе», «АвтоВАЗе». В 1996 году Глушков стал заместителем директора «Аэрофлота», акционером которого был Березовский. На этом посту он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств авиакомпании и оказался в СИЗО. Суд оправдал Глушкова по обвинениям в хищении и легализации средств, однако назначил ему условное наказание за злоупотребление служебными полномочиями.

В 2010-м Глушков получил политическое убежище в Великобритании. В 2017 году Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии, признав виновным в хищении $123 млн у «Аэрофлота». В день, когда Глушков должен был давать показания в Коммерческом суде Лондона по иску «Аэрофлота», его тело обнаружила его дочь, отмечает Би-би-си.

Александр Пятин