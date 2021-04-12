Мнение: «Шагал — это стоит дешево»

Недавно ходила пить утренний кофе в частную галерею, торгующую искусством. Для меня вообще это нечастое событие (я не про кофе): обычно я хожу в галереи, когда они устраивают выставки и как бы искусство проповедуют, а не прямо торгуют. А вот тут вот — чистой воды магазин эстетических товаров, очень любопытно.

Это галерея Егора Альтмана "Altmans Gallery", которая находится в ТЦ "Вэб.рф" на Баррикадной (есть еще вторая на Кутузовском проспекте_

На ней прямо так большими буквами и написано "Подарки".

Хотя, конечно, это подарки не каждому по карману, но для определенной категории покупателей, впрочем, это отличный вариант.

«Шагал — это стоит дешево», — говорит Альтман. По его словам, мы привыкли к цифрам, которые появляются в новостях, про аукционные рекорды на масло и т.п. А он привозит в Россию графику, в особенности гравюры и литографии, которые несомненно подлинные и обычно подписные и номерованные. И цена на них, при этом, из-за тиражности — вполне доступна для тех, у кого есть средства на роскошный подарок, однако в голову не может прийти, чего бы такого особенного и необычного подарить.

«У нас чек начинается от 50 тыс. рублей», — рассказал галерист.

Среди художников, чьи работы галерея продает, брендовые, узнаваемые имена: Шагал, Пикассо, Дали, Шиле, Миро, Матисс, Дега, Леже, Климт, Кандинский, Соня Делоне и т.п.

Также есть, например, Норштейн. А также Михаил Шемякин, Вулох.

Представлены громкие имена и другого ряда, для тех, кто интересуется "современным искусством": Уорхол, Виктор Вазарели, Яёи Кусама, Такаси Мураками, Микеланджело Пистолетто.

Справа — Соня Делоне, слева два Матисс (цена "голубого" – 272 тыс. руб). Забавно понимать, что кто угодно с кредиткой на кармане прямо сейчас может быстренько забежать с улицы в этот "арт-бутик эстампов", положить их в бумажный пакет и увезти домой.







Много Дали







Это из его цикла иллюстраций к Данте. Цена цветной ксилографии 144 тыс. руб.













https://altmansgallery.com/

цены на большинство предметов там указаны в каталоге.