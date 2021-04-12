«Мост в будущее»

Так называется процедура похорон принца Филиппа, разработанная при его участии. Великобритания в трауре.



Принц Филипп. Фото: EPA

Два месяца не дожил до своего столетия Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский — принц Греческий и Датский, внук короля Греции Георга I, горячо любимый супруг самого популярного и уважаемого ныне в мире монарха — королевы Великобритании Елизаветы II.

Однажды, когда королевская семья переживала тяжелые времена из-за распада брака наследника Чарльза принца Уэльского и принцессы Дианы, принц Филипп пошутил: «Честно говоря, лучше бы я остался на флоте». Вот и похороны, по его желанию пройдут не как государственные, на что он имеет право, а как похороны военного. Во время Второй мировой войны Филипп служил офицером на флоте, участвовал в операциях в Средиземном море, на Тихом океане и этой частью своей жизни очень дорожил.

Через пару часов после печального известия несколько сотен знаменитых черных лондонских кэбов стихийно выстроились по обе стороны дороги к Букингемскому дворцу в знак уважения к герцогу Эдинбургскому и сочувствия его королеве и жене. Люди несут цветы, открытки и подарки к знаменитой ограде Букингемского дворца и к Виндзорскому замку, несмотря на то, что„

дворец просил людей не оставлять цветы, но рассмотреть возможность пожертвований в благотворительные организации по собственному выбору или «по благосклонности» покойного герцога:

он помогал, был патроном и президентом в 750 благотворительных организациях.

На восемь дней объявлен государственный траур. Церемониальная булава в палате общин будет драпирована в черный цвет или украшена черным бантом, и все члены парламента будут носить черные повязки на левой руке, а члены парламента мужского пола также будут носить черные галстуки. Правда, поскольку парламент возвращается с пасхальных каникул, отвечать на традиционные по средам вопросы премьеру все же придётся, однако от Королевы не ожидают выполнения каких-либо обязанностей в течение этого периода, и это означает, что никакие законы приняты не будут.

Фото: EPA

В полдень на следующий день после смерти Филиппа по всей Великобритании и в Гибралтаре, а также на кораблях Королевского флота в течение 40 минут были произведены оружейные залпы. Основные политические партии Англии, Шотландии и Уэльса приостановили избирательную кампанию на выборах в законодательные собрания этих стран, которые пройдут в начале мая. Будут также приостановлены «рутинные правительственные коммуникации», интервью и выступления министров на телеканалах. До сведения общественности будет доводиться лишь важная информация и рекомендации в области охраны здоровья. Обсуждается отмена визита премьер-министра в Индию.

Процедура похорон под кодовым названием «Мост в будущее» разрабатывалась давно, традиционно еще при участии «виновника торжества», но строгости эпохи ковида внесли коррективы. Сутки британцы гадали и судачили, будут ли сделаны исключения для королевской семьи по части строгостей. Оживились ковид-дессиденты, но нет, все как у всех. Публичного прощания не будет. (Для сравнения, на прощании с королевой-матерью присутствовало 200 тысяч человек в три дня, порядок охраняли тысячи полицейских и военные). Поминальная служба пройдет в часовне Святого Георга Виндзорскоого замка, к ней будут допущены только 30 человек ближайших родственников с предписанием соблюдать безопасную дистанцию. Захоронен Филипп будет там же, в Мемориальной часовне короля Георга VI.

После похорон британский Юнион Джек будет приспущен на всех правительственных зданиях и королевских резиденциях, кроме места присутствия Её Величества: королевский штандарт никогда не опускается там, где находится королева.

Многие британцы часто говорят о монархии как об одной из британских «скреп».

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Жизнь Филиппа прожита так, что он «получил» прощальную прессу, о которой мог бы только мечтать любой политик или общественный деятель.

Так он выполнил свой последний долг, преподав и этот урок верности и любви к королеве, уважения к монархии, чести и служения Отечеству.

Пресса единогласно оценила «вспомогательную роль» герцога Эдинбургского как такую, что помогла британской монархии выжить. О его, безусловно, положительном влиянии на модернизацию британской монархии написали многие, несмотря на эпитеты «динозавр» или «патриарх. «Вас беспокоят комары. Меня пресса», — признался однажды неполиткорректный герцог во время визита на Карибские острова. Но именно он отстоял идею первых телетрансляций событий королевской семьи. Его собственная свадьба в 1947-ом и прямая трансляция коронации в 1953-ом, документальный фильм BBC 1969-го с подачи Филиппа стали одной из главных тем модернизации королевской семьи. И его собственные похороны пройдут с прямой трансляцией.

Фото: EPA

Он честно поработал: к моменту своей отставки по возрасту и состоянию здоровья в августе 2017 года принц Филипп провел 22 219 самостоятельных мероприятий и более 630 самостоятельных зарубежных визитов в 140 стран мира, под его патронажем находились сотни благотворительных и общественных организаций, социальных и образовательных программ.

Не склонная к сантиментам «Файнэншл таймс» отмечает, что его способность прямо высказывать свое мнение, вплоть до неполиткорректности и бестактности, «неотредактированные инстинкты Филиппа», как это называет газета, было «именно то, что нужно королеве, пойманной в ловушку почтения, навязчивых расчетов менеджеров Фирмы (как иногда называют королевскую семью) и ежедневных и ежегодных ритуалов».

Филипп был пятым по популярности среди членов королевской семьи после внука принца Уильяма герцога Кембриджского (74 %), Её Величества Королевы Елизаветы (72%), принцессы Кембриджской Кэтрин (66%) и дочери принцессы Анны.

Тем не менее, нынешнее напряжение в обществе дало о себе знать: плотное освещение смерти принца Филиппа привело к тому, что основные телеканалы потеряли более 60 процентов телезрителей в прайм-тайм пятницы 9 апреля по сравнению с пятницей неделей ранее.

Людей можно понять. Нынешняя британская повестка дня не терпит отлагательств. В Северной Ирландии, например, который день продолжаются беспорядки, и в день, когда эфирная сетка оказалась сметена поминаниями, в полицию бросали камни, бутылки и бензиновые бомбы, идёт «война вакцин» с Евросоюзом, экономика страны после Брексита и ковида в очень сложном положении и т.д.

Однажды принц Филипп заметил, что «мода не ограничивается одеждой, и когда идеи становятся модными, они так же сопротивляются объективной критике, как и длина юбок. Поэтому все экономические идеи должны свободно обсуждаться и оцениваться на основе реальных фактов».

Траурные мероприятия пройдут, и жизнь оценит роль супруга Елизаветы II в истории Великобритании.

Евгения Диллендорф

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