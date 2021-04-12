Мнение: Мой тезка Юрий Гагарин

60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос

И ведь Гагарин это не просто человек, это был советский человек. Тот самый "совок", поминая который, иные презрительно кривят губу, не забывая дежурно на праздники приватизировать его достижения в рамках идеологического ребрендинга, с вымарыванием названия страны с шлема первого космонавта и предлагая свежие идеологические трактовки его образа, очищенные от всего того, что определяло обстоятельства, которые привели Гагарина в ту самую ракету, которая вывела его на орбиту бессмертия.

Если говорить о полете Гагарина с позиций сегодняшнего дня, то несложно заметить, что Гагарин был символом того времени, когда великие цели и задачи не просто обговаривались, а ставились и реализовывались. Когда все казалось возможным. Несоответствия тому уровню целей и задач и порождает известный дискурс "Прости нас Юра, мы все потеряли…/ Юра, мы исправляемся", с апелляцией к давно умершему космонавту. Подспудно, люди хотят соответствовать тому символу, которым был и остается Гагарин, за которым скрывается целый спектр научных, технологических, промышленных и социокультурных достижений, без которых Гагарин конечно же никуда не полетел. Он был наконечником копья, запущенного Советским Союзом. Когда прошедшая через небывалые испытания и трудности страна, смогла первой запустить человека в космос.

И в современных реалиях, люди тоже ждут, что космические свершения будут не только славным прошлым, но прежде всего настоящим и будущим, которое в меру сил старается нынче обещать "Роскосмос", анонсируя полеты к Луне, Марсу и Венере. Для многих, космические полеты и исследования Солнечной системы, были и остаются символами того, что наша страна нечто большое, чем сборище атомизированных квалифицированных потребителей. Несоответствие ожиданий и реальности и порождает апелляции с Гагарину как к некоему моральному императиву. Чтобы в конечном итоге можно было сказать, "Юра, мы исправились" и не было так мучительно стыдно, что то, несостоявшееся будущее, ради которого работал и погиб Юра, разменяли на джинсы и жвачку.

Поэтому лучший способ достойно чтить память Гагарина, это не концентрация на славословиях прошлым свершениям, а практические космические достижения в настоящем и будущем.

С праздником товарищи, с Днем Космонавтики!

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