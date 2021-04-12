Rimac построит производственную базу за 200 миллионов евро

Компания Rimac обнародовала свои планы по созданию новой производственной базы в Хорватии стоимостью 200 млн евро, утверждая, что это место превратит её в крупного производителя трансмиссий и батарей.

Строительство производитель планирует начать на окраине Загреба в конце этого года. База должна открыться в 2023 году. В двух отдельных зданиях для исследований, разработок и производства есть места для более чем 2500 сотрудников, также имеется длинный список объектов, которые сделают объект уникальным, захватывающим местом.

Новая штаб-квартира, спроектированная хорватской архитектурной фирмой 3LHD, будет включать в себя испытательную площадку, объект для производства аккумуляторов, командный центр, комнаты отдыха для персонала, ресторан, тренажерный зал, игровую комнату, выставочный зал, музей, детский сад и индивидуальные жилые помещения для ночлега посетителей.

Были предприняты усилия для того, чтобы проект – один из крупнейших в Европе – вписался в окружающий ландшафт. В планы строительства включены сад на крыше и парк с пасущимися животными.

Главным приоритетом проекта было создание наилучшей рабочей среды для сотрудников и предоставление посетителям возможности наслаждаться пространством и пообщаться с работниками Rimac.

Поскольку Rimac частично принадлежит Hyundai, Kia и Porsche, были предусмотрены условия для сверхсекретных проектных помещений, в которых можно выполнять работы для других компаний.

Бренд заявляет, что база будет полностью нейтральной по выбросам углерода.

Основанная в 2009 году, компания Rimac заработала репутацию производителя одних из самых быстрых электрических гиперкаров в мире, хотя и в чрезвычайно малых объемах. Концепт-кар Concept One стал серийной машиной в 2016 году, за ним последовал более легкий и мощный Concept S.

Последним творением бренда является 1888-сильный гиперкар C_Two.