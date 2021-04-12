 

На Карибах извержение вулкана вынудило эвакуировать почти половину жителей острова Сент-Винсент

12.04.2021, 13:02, Новости дня
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Из-за извержения вулкана Суфриер остров Сент-Винсент накрыли густые облака пепла, передаёт Canal 24 Horas TV. В результате с острова эвакуировали 45 тысяч из приблизительно 100 тысяч жителей острова.

Ориентировочно три взрыва прозвучали при извержении вулкана Суфриер, в результате чего остров Сент-Винсент с пятницы полностью заволокли вот такие густые облака пепла. Из более чем 100 тысяч жителей 45 тысяч были эвакуированы на ближайшие острова.

Они добрались до Доминики, Гренады, Антигуа. Ещё две тысячи жителей Карибских островов попали в организованные правительством убежища.

«Мне страшно», — говорит эта женщина.

«Мне уже второй раз доводиться пережить нечто подобное», — заверяет другая.

«Приходиться спешить, чтобы вновь оказаться вместе со своей семьёй», — говорить этот мужчина.

По словам учёных из Университета Вест-Индии, вулкан, возможно, сохранит активность ещё в течение нескольких дней.

В свою очередь, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсальвес рекомендовал людям не терять бдительности и оставаться в своих домах.

Этот вулкан проснулся после сорока лет затишья. Облака пепла уже движутся в сторону острова Барбадос.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2021 года.



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