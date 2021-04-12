 

«Нас не послушали» — врач из Лиона упрекнул французские власти в бездействии

12.04.2021, 13:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На встрече премьер-министра Франции Жана Кастекса с персоналом лионской больницы реаниматолог высказал общее мнение врачей: власти не воспользовались возможностью подготовиться к третьей волне и сдержать распространение вируса, хотя медики о ней предупреждали. В ответ на его упрёк глава правительства отметил, что сейчас не только во Франции, а «везде» растёт число заразившихся коронавирусом, пишет BFM TV.


Reuters

Врач лионской больницы обвинил власти Франции в том, что они не прислушались к предупреждениям о третьей волне коронавируса, пишет BFM TV.

Как рассказывает издание, в субботу премьер-министр страны Жан Кастекс приехал в департамент Рона. В рамках своего визита он посетил реанимацию и стационар в больнице им. Эдуара Эррио в Лионе, где врачи пожаловались ему на крайнюю степень усталости. Один из них, анестезиолог-реаниматолог Станислас, заявил о том, что правительство не смогло подготовиться к третьей волне эпидемии COVID-19 во Франции. По его словам, повторение той ситуации в третий раз изматывает. «И раз всё было давно известно, здесь действительно можно сказать: «Нас не послушали», — упрекнул реаниматолог властей. Он считает, что правительство «прошло мимо той возможности, которая у нас была для возможного сдерживания эпидемии перед третьей волной». Станислас добавил, что его мнение разделяют «многие из медперсонала».

В ответ на упрёки премьер-министр заметил, что третья волна сейчас идёт, «как вы знаете, везде».

Рона на данный момент остаётся одним из департаментов, которые больше всего затронула эпидемия COVID-19, отмечает BFM TV. На этой неделе реанимации в Университетской больнице Лиона заполнились на 95,3%, а региональное агентство по здравоохранению объявило о переносе всех «несрочных» операций.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / В партии “За майбутнє” заявили, что обыски в мэрии Черкасс – это запугивание перед местными выборами

01.04 / Политика: Межнациональные конфликты в РФ провоцируют из-за рубежа

01.07 / Рыковцева об охраннике Путина: Понимаю, что работа охранника не предполагает церемоний. Но он с ним – уж совсем как с котенком. Причем – с подброшенным

12.11 / 112 – Европарламент раскритиковал Украину за слабую борьбу с олигархами

21.07 / Молдавия взяла у ЕС кредит на 100 млн евро

17.10 / Ляшко рассказал, как в Украине ведут статистику летальных исходов от коронавируса

18.11 / Депутат: Новые правила регистрации абонентов снизят число преступлений с использованием «серых» SIM-карт

17.08 / Скорая в Севастополе сбила ребенка на скейте

14.11 / От сигарет и алкоголя к каннабису и видеоиграм — Le Monde рассказала о современных пристрастиях европейских подростков

31.08 / Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Майкла Флинна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика