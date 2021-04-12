«Нас не послушали» — врач из Лиона упрекнул французские власти в бездействии

На встрече премьер-министра Франции Жана Кастекса с персоналом лионской больницы реаниматолог высказал общее мнение врачей: власти не воспользовались возможностью подготовиться к третьей волне и сдержать распространение вируса, хотя медики о ней предупреждали. В ответ на его упрёк глава правительства отметил, что сейчас не только во Франции, а «везде» растёт число заразившихся коронавирусом, пишет BFM TV.



Reuters

Врач лионской больницы обвинил власти Франции в том, что они не прислушались к предупреждениям о третьей волне коронавируса, пишет BFM TV.

Как рассказывает издание, в субботу премьер-министр страны Жан Кастекс приехал в департамент Рона. В рамках своего визита он посетил реанимацию и стационар в больнице им. Эдуара Эррио в Лионе, где врачи пожаловались ему на крайнюю степень усталости. Один из них, анестезиолог-реаниматолог Станислас, заявил о том, что правительство не смогло подготовиться к третьей волне эпидемии COVID-19 во Франции. По его словам, повторение той ситуации в третий раз изматывает. «И раз всё было давно известно, здесь действительно можно сказать: «Нас не послушали», — упрекнул реаниматолог властей. Он считает, что правительство «прошло мимо той возможности, которая у нас была для возможного сдерживания эпидемии перед третьей волной». Станислас добавил, что его мнение разделяют «многие из медперсонала».

В ответ на упрёки премьер-министр заметил, что третья волна сейчас идёт, «как вы знаете, везде».

Рона на данный момент остаётся одним из департаментов, которые больше всего затронула эпидемия COVID-19, отмечает BFM TV. На этой неделе реанимации в Университетской больнице Лиона заполнились на 95,3%, а региональное агентство по здравоохранению объявило о переносе всех «несрочных» операций.