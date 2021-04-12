 

«Трампцина!» – Экс-президент США предложил назвать вакцину от COVID-19 в свою честь

12.04.2021, 13:02, Новости дня
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На закрытом ужине для спонсоров Республиканской партии Дональд Трамп напомнил о своих заслугах в борьбе с эпидемией коронавируса. Более того, по словам присутствующих на встрече журналистов, экс-глава Белого дома высказал мнение, что вакцину от COVID-19 следовало назвать «Трампцина», передаёт The Independent.


Reuters

На приватном ужине для спонсоров Республиканской партии Дональд Трамп приписал себе создание нескольких вакцин от коронавируса. Более того, бывший президент США высказал мнение, что вакцину от COVID-19 следовало назвать в его честь, передаёт The Independent. 

По словам присутствовавших на встрече журналистов, Трамп хвастал тем, как он справлялся с пандемией. Он похвалил губернаторов-республиканцев, которые поддерживали бизнес в своих штатах, и назвал бывшего главного медицинского советника доктора Энтони Фаучи «треплом».

Таким образом Трамп отреагировал на недавние заявления Фаучи о том, что одновременное ношение нескольких масок более эффективно предотвращает распространение коронавируса. К таким выводам инфекциониста подтолкнули недавние исследования Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поясняет издание.

Кроме того, согласно репортажам, экс-президент заявил участникам закрытой встречи, что вакцина от коронавируса должна была получить название «Трампцина». При этом, по его утверждению, эту идею подкинул ему один из сторонников.

В качестве довода бывший глава Белого дома указал на тот факт, что он дал старт операции Warp Speed по ускорению разработки средства против COVID-19. Однако в рамках этой инициативы полное финансирование получила только один вариант лекарства, произведённый компанией Moderna, подчёркивается в статье.

Трамп уже не в первый раз критикует доктора Фаучи, который часто расходился с бывшим президентом относительно борьбы c эпидемией. Он также уже не в первый раз пытается поставить себе в заслуги разработку вакцин, заключает The Independent.



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