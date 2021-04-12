 

Появились новые рендеры Samsung Galaxy S22 с 200-мегапиксельной камерой Olympus

12.04.2021, 13:00, Разное
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Samsung Galaxy S22 с необычным дизайном будет оснащен уникальной камерой от компании Olympus на 200 мегапикселей. В Сети появились новые качественные рендеры устройства, выпуск которого состоится не ранее января 2022 года.
Южнокорейский IT-гигант Samsung готовится присоединиться к списку производителей смартфонов, сотрудничающих с авторитетными брендами оптики. Так, Vivo внедряет в свои камерофоны объективы немецкой Carl Zeiss, Huawei устанавливает профессиональные датчики Leica, а OnePlus – шведской Hasselblad. Недавно появилась информация о подготовке сотрудничества Samsung с японской Olympus. Ее комплектующими, сообщают техноблогеры, планируется оборудовать следующую линейку Galaxy S22. Если информация подтвердится, то грядущая новинка обзаведётся главным сенсором основной камеры разрешением в 200 миллионов точек. Именно ее изготовит для смартфонов фирма Olympus. Правда, выйдет на рынок аппарат, скорее всего, не раньше следующего года.

Но уже сейчас в Сети обнародовали рендеры высокого качества, демонстрирующие нестандартную внешность Samsung Galaxy S22. Ранее изображения девайса уже появились в интернете, однако на них не был сделан акцент на блок объективов на задней панели. Теперь же на крышке аппарата отчётливо выделяется модуль с тремя элементами. Он отличается не только выступающей формой, но и цветом, при этом главной его чертой стало наличие логотипа японского производителя премиальной оптики и указанным количеством пикселей. Главный датчик при этом имеет не только большое расширение, но и размерами превышает остальные.

Стоит отметить, что эти рендеры, как и предыдущие, также не являются официальными, однако многие эксперты сходятся во мнении, что они показывают наиболее вероятный вариант конечного продукта. Точных параметров Samsung Galaxy S22 с 200-мегапиксельной камерой Olympus в Сети пока нет. Скорее всего, фронтальная камера в нем будет интегрирована под дисплейную панель. В продажу флагманы поступят в привычных трёх модификациях, базовой, модели с расширением Plus и Ultra-версии. Работать гаджеты будут на наиболее актуальных вариантах однокристальных систем Qualcomm или процессоре собственной разработки Exynos последнего поколения.

Источник: nl.letsgodigital.org



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