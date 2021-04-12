 

Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки

12.04.2021, 12:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вечером 8 апреля на горнолыжном склоне в Кировске Мурманской области кто-то застрелил собаку по кличке Фрося, передает телеканал “360”. Подозрение пало на священника из Апатитов. Очевидцы сообщили, что животное почему-то с самого начала негативно отнеслось к самому настоятелю и его детям и постоянно на них лаяло. Владелец собаки обратился в полицию. Мурманский митрополит отстранил подозреваемого от службы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Скандалы: Большая стройка в меленькой усадьбе

27.01 / Путин на форуме в Давосе: Нужно избежать превращения мира в мрачную антиутопию

25.08 / Суд приостановил производство по делу Навального о клевете на ветерана

19.03 / Реинкарнация как American dream

25.01 / СМИ запретят называть Алексея Навального по фамилии

18.08 / Лукашенко: «Инаугурацию проведу в тесном семейном кругу, я уже не в том возрасте, когда хотят пышных вечеринок»

16.12 / Twitter анонсировал закрытие сервиса Periscope весной 2021 года

07.08 / Гороскоп на 8 августа 2020 года

30.10 / Астрологический прогноз на ноябрь 2020 года

25.01 / Никита Ефремов впервые об аварии с участием Михаила Ефремова: “Мне было очень больно”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика