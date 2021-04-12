Мурманского священника заподозрили в убийстве собаки

Вечером 8 апреля на горнолыжном склоне в Кировске Мурманской области кто-то застрелил собаку по кличке Фрося, передает телеканал “360”. Подозрение пало на священника из Апатитов. Очевидцы сообщили, что животное почему-то с самого начала негативно отнеслось к самому настоятелю и его детям и постоянно на них лаяло. Владелец собаки обратился в полицию. Мурманский митрополит отстранил подозреваемого от службы.