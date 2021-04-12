 

Жителя области задержали за сообщение о теракте в центре Москвы

12.04.2021, 12:54, Разное
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В полицию поступил звонок о готовящемся в центре Москвы теракте. На указанные звонившим адреса выдвинулись экстренные службы. Кинологи с собаками обследовали территорию, однако не смогли обнаружить ничего подозрительного.

Тем временем удалось установить личность звонившего. Им оказался 44-летний житель Московской области, передает сетевое издание “Москва 24”. В разговоре с полицией мужчина признался, что его сообщение было ложным – таким образом он просто хотел отомстить охранникам магазина, с которыми у него накануне произошел конфликт.



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