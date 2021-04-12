 

Мнение: «Про сеанс черной американской магии с её последующим разоблачением»

12.04.2021, 12:50, Разное
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Здравствуйте

В этом тексте:

– Про то что объяснит причину всех санкций США и Европы против России, которые даже МИД России и Центральные СМИ считают странными, противоречивыми и нелогичными;  

– Про …

Впрочем, просто прочитайте, пожалуйста, текст. Он всего-то 2-3 странички. 

************ Текст  ************   

Изначально данный текст был опубликован 06 февраля 2021 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245  

Знаете чего вдруг подметил. Что все санкции к России в мире начались не только во время строительства «Северного Потока – 2», но именно во время строительства (а теперь предварительной обкатки) Дубнинского коллайдера.

Очень многие санкции против России кажутся нелогичными. Как бы беспричинными.  

Но с предположением, что все дело в Дубнинском коллайдере, все встает на свои места. В Дубнинском коллайдере, который вводит Россию в Клуб тех, кто способен создать Сеть Контроля Сознания над всем населением Планеты (где пока только были США и Западная Европа, а по сути военный альянс НАТО).

Брукхейвен в США ведь, недостроив свою Сеть и наворотив кучу побочных ядовитых эффектов Деструкции в Мире, закрывается в 2021 году на долгий ремонт и апгрейд.

И теперь право БЕЗОТВЕТНОГО ВЫСТРЕЛА (как на дуэли) у РОССИИ.

Вот почему Американцы так бесятся и заставляют плясать под свою дудку европейцев, которые очень заинтересованы в существовании НАТО.  

США вынуждены будут после закрытия на долгий ремонт своего коллайдера:

– Либо начинать ядерную войну (но и здесь они проигрывают по показателям оружия), да и к тому же это может действительно привести к абсолютно непоправимым результатам и вымиранию миллиардов населения.  

– Либо молча ожидать как Россия создаст свою (или захватит американскую сеть контроля Сознания в подпространстве) и скоро, вполне возможно, даже Американский Президент будет выполнять незримые указы Российских Спецслужб.

А что же союзник США, Европа?  

В 2021 году в сентябре открывается Церн (после двухлетней паузы на удвоенный апгрейд). Церн который, вероятно, должен продолжить контроль Брукхейвена над Золотой Сетью.  

Но Церн по светимости на ядрах Золота несравним с американским Брукхейвеном (и несравним с Дубной).

Западная Европа может подумать и решить что ей лучше дружить с Россией.

Все предпосылки на лицо:

* Очень временами четкие действия Европы вразрез с санкциями (при условии вопросов жизнеобеспечения Европы). Например, продолжение строительства Северного Потока-2, несмотря ни на что.

* И официальные политические прогнозы и неофициальные предсказания о том, что блок НАТО скоро развалится.  

Нет дыма без огня.  

Так что годы 2021 и 2022 могут оказаться крайне интересными в глобальной политике.

Вот почему Россия – первейшая угроза в официальных заявлениях Америки.

Вот почему создаются военные доктрины США и НАТО, где основными врагами становятся Россия и Китая. (Китай открывает свой мощнейший коллайдер тоже в ближайшем будущем)

Вот почему Америка сейчас ведет непонятную политику непонятных санкций.  

С Уважением.

мамонтенок  

P.S. Про американский коллайдер как оружие захвата Мирового
Господства можно прочитать здесь:  

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=208  

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=225  

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=227  

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=230  

Про Дубнинский коллайдер как средство защиты России можно прочитать:  

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=228  

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=231  

P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=242  (переключение страниц в верхнем правом углу)

P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год 

Источник: Достало



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