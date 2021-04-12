Мнение: «Про сеанс черной американской магии с её последующим разоблачением»
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Здравствуйте
В этом тексте:
– Про то что объяснит причину всех санкций США и Европы против России, которые даже МИД России и Центральные СМИ считают странными, противоречивыми и нелогичными;
– Про …
Впрочем, просто прочитайте, пожалуйста, текст. Он всего-то 2-3 странички.
************ Текст ************
Изначально данный текст был опубликован 06 февраля 2021 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=245
Знаете чего вдруг подметил. Что все санкции к России в мире начались не только во время строительства «Северного Потока – 2», но именно во время строительства (а теперь предварительной обкатки) Дубнинского коллайдера.
Очень многие санкции против России кажутся нелогичными. Как бы беспричинными.
Но с предположением, что все дело в Дубнинском коллайдере, все встает на свои места. В Дубнинском коллайдере, который вводит Россию в Клуб тех, кто способен создать Сеть Контроля Сознания над всем населением Планеты (где пока только были США и Западная Европа, а по сути военный альянс НАТО).
Брукхейвен в США ведь, недостроив свою Сеть и наворотив кучу побочных ядовитых эффектов Деструкции в Мире, закрывается в 2021 году на долгий ремонт и апгрейд.
И теперь право БЕЗОТВЕТНОГО ВЫСТРЕЛА (как на дуэли) у РОССИИ.
Вот почему Американцы так бесятся и заставляют плясать под свою дудку европейцев, которые очень заинтересованы в существовании НАТО.
США вынуждены будут после закрытия на долгий ремонт своего коллайдера:
– Либо начинать ядерную войну (но и здесь они проигрывают по показателям оружия), да и к тому же это может действительно привести к абсолютно непоправимым результатам и вымиранию миллиардов населения.
– Либо молча ожидать как Россия создаст свою (или захватит американскую сеть контроля Сознания в подпространстве) и скоро, вполне возможно, даже Американский Президент будет выполнять незримые указы Российских Спецслужб.
А что же союзник США, Европа?
В 2021 году в сентябре открывается Церн (после двухлетней паузы на удвоенный апгрейд). Церн который, вероятно, должен продолжить контроль Брукхейвена над Золотой Сетью.
Но Церн по светимости на ядрах Золота несравним с американским Брукхейвеном (и несравним с Дубной).
Западная Европа может подумать и решить что ей лучше дружить с Россией.
Все предпосылки на лицо:
* Очень временами четкие действия Европы вразрез с санкциями (при условии вопросов жизнеобеспечения Европы). Например, продолжение строительства Северного Потока-2, несмотря ни на что.
* И официальные политические прогнозы и неофициальные предсказания о том, что блок НАТО скоро развалится.
Нет дыма без огня.
Так что годы 2021 и 2022 могут оказаться крайне интересными в глобальной политике.
Вот почему Россия – первейшая угроза в официальных заявлениях Америки.
Вот почему создаются военные доктрины США и НАТО, где основными врагами становятся Россия и Китая. (Китай открывает свой мощнейший коллайдер тоже в ближайшем будущем)
Вот почему Америка сейчас ведет непонятную политику непонятных санкций.
С Уважением.
мамонтенок
P.S. Про американский коллайдер как оружие захвата Мирового
Господства можно прочитать здесь:
https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=208
https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=225
https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=227
https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=230
Про Дубнинский коллайдер как средство защиты России можно прочитать:
https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=228
https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=231
P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=242 (переключение страниц в верхнем правом углу)
P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год
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Источник: Достало
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