Академик предрек появление станции на Луне в середине XXI века

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12.04.2021, 12:43, Новости дня
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В середине XXI века человечество построит большие научные и технологические станции на Луне, уверен научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

«В середине ХХI века мы, я уверен, увидим на Луне большие станции – научные, астрофизические, технологические», – цитирует академика РИА «Новости».

По его словам, в ходе освоения спутника Земли будут возникать «коллизии», для предотвращения которых нужны «цивилизованные легальные правила освоения Луны и добычи ее ресурсов».

Ранее бывший глава НАСА Чарльз Болден заявил, что полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как РФ и Китай вступили в лунную гонку с США.



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