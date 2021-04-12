 

Оперштаб пока не принял решение о закрытии авиасообщения с Турцией

12.04.2021, 12:43, Новости дня
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Решение о прекращении авиасообщения с Турцией на данный момент не принято, сообщил источник, близкий к членам оперштаба.

«На данный момент решения о закрытии или сокращении полетной программы в Турцию нет. Заседание оперативного штаба в очном или заочном режиме сегодня не назначено», – сказал он ТАСС.

Другой источник, близкий к штабу, подтвердил отсутствие решения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5-4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию РФ из Турции. В этой связи сообщалось, что решение об остановке авиасообщения с Турцией могут принять в понедельник.



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