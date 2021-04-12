 

Рособрнадзор решил не переносить ЕГЭ в 2021 году

12.04.2021, 12:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России, перенос из-за наблюдаемых скачков заболеваемости коронавирусом не обсуждается, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу пока позволяет провести единый государственный экзамен в июне, как было запланировано. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Давшая показания на Серебренникова экс-главбух признана виновной в хищениях

01.12 / САП закрыла более 100 дел о недостоверном декларировании после решения КСУ

25.11 / Байден раскрыл планы на первые сто дней президентства

06.11 / Набережные затопило в Петербурге

01.09 / В российский даркнет попали данные избирателей США

04.07 / После смерти российского военного в Армении возбуждено дело по статье «доведение до самоубийства»

26.03 / “Даже одна потерянная жизнь – это много”. Посол Великобритании призвала РФ прекратить обстрелы на Донбассе

18.03 / Le Figaro – «ради нескольких Ромео и Джульетт лишают защиты всех» — французские правозащитники возмущены лазейкой в новом законе

16.11 / На выборах президента Молдавии на всех участках в Москве победил Додон

06.04 / France 24 – рекордные показатели заболеваемости вынудили Индию ввести новые карантинные меры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика