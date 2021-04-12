Рособрнадзор решил не переносить ЕГЭ в 2021 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России, перенос из-за наблюдаемых скачков заболеваемости коронавирусом не обсуждается, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу пока позволяет провести единый государственный экзамен в июне, как было запланировано.