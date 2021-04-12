В Кремле рассказали о мероприятиях Путина в Энгельсе в честь Дня космонавтики

Президент Владимир Путин в День космонавтики в ходе поездки в Энгельс посетит место приземления Юрия Гагарина и возложит цветы к монументу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он (Путин) посетит Парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку. И затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в России», – передает слова Пескова ТАСС.

Он уточнил, что основные доклады на совещании представят вице-премьер Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Также планируется совещание, которое состоится в формате видеоконференции.

Путина в Энгельсе будут сопровождать спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Отдельно глава государства проведет встречу с Радаевым.

В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. 12 апреля в Саратовской области планируется официально открыть Парк покорителей космоса, который находится на историческом месте приземления первого космонавта планеты.

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.