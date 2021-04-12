 

Галкин показал кадры видеосвязи Пугачевой с космонавтами в 1978 году

12.04.2021, 12:22, Новости дня
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Юморист Максим Галкин в День космонавтики опубликовал архивное видео 1978 года, когда его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева участвовала в сеансе видеосвязи с советскими космонавтами. Она исполнила для них свой хит «Женщина, которая поет».

«С Днем Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!», – написал Галкин в Instagram.

На кадрах Пугачева поздравила космонавтом с Новым годом, а они поблагодарили ее. Артистка исполняет свой хит «Женщина, которая поет», который она написала вместе с композитором Леонидом Гариным на слова Кулиева в переводе Наума Гребнева. 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

«Это невероятно трогательно и красиво», «Всякий раз когда слушаю эту песню, огромные мурашки по всему телу», «Только ради этого момента в жизни стоило стать космонавтом!», – отметили подписчики.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток – 1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток – 1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.



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