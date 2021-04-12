Песков переадресовал правительству вопрос о поездках в Турцию

Информация об ограничениях на поездки в Турцию в настоящий момент отсутствует, подобные решения принимаются в правительственном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать [вопрос] в правительство, потому что с учетом развития эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения, в нашем [оперативном] штабе», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, в пятницу оперштабе сообщили, что полеты в Турцию могут быть приостановлены в ближайшее время из-за риска распространения коронавируса, по данным Роспотребнадзора, из этой страны было завезено больше всего новых штаммов.