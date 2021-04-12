Приянка Чопра и Ник Джонас, Рене Зеллвегер, Хью Грант и другие на премии BAFTA-2021

В минувшие выходные в лондоском Альберт-холле прошла 74-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств. Из-за пандемии коронавируса премия прошла гибридно – организаторы разбили ее на два дня. В субботу “бронзовые маски” удаленно вручили победителям восьми “технических” номинаций. А уже в ночь с воскресенья на понедельник премия прошла преимущественно оффлайн. Гости и номинанты собрались под крышей концертного зала, чтобы услышать вердикт экспертного жюри. Вели церемонию теле- и радиоведущие Эдит Боуман и Дермот О’Лири. Кто одержал в этом году победу, читайте здесь.

Принц Уильям, нынешний президент Британской киноакадемии, на церемонии не присутствовал из-за печальных событий, связанных с принцем Филиппом. В прошлом году он и его супруга Кейт Миддлтон были на премии, которая прошла в начале февраля, причем в тот раз выход для Уильяма был особенным. В 2020-м он отметил десятилетие своего президентства в Британской академии.

Красная дорожка сейчас получилась смешанной: лично по ней смогли пройтись не все. Присутствовали Анна Кендрик, Рене Зеллвегер, Приянка Чопра и Ник Джонас, Хью Грант и его супруга Анна Эберштейн, Джеймс Макэвой, Том Хиддлстон и другие. Многие же подключались во время награждения по видеосвязи – так, например, поступил 83-летний Энтони Хопкинс. Но, несмотря на это, звезды подготовились и представили свои самые яркие наряды. HELLO! собрал лучшие образы вечера.

Рене Зеллвегер Хью Грант и Анна Эберштейн Том Хиддлстон Приянка Чопра и Ник Джонас Анна Кендрик Джеймс Макэвой Майкл Б. Джордан Синтия Эриво Фиби Дайвенор в Louis Vuitton

Мария Бакалова

Фелисити Джонс Ванесса Кирби в Versace

Эшли Мадекве в Louis Vuitton Роуз Бирн в костюме Miu Miu