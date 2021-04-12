На проблемном «боинге» 737 Мах выявлен новый дефект

«Боинги» 737 Мах продолжают доставлять хлопоты американскому авиастроительному концерну, пишет телеканал Das Erste. Всего несколько месяцев назад самолёты этого типа снова допустили к полётам в США после устранения дефектов системы управления. Теперь концерн предупреждает о новой проблеме: на этот раз трудности возникли с энергоснабжением. В связи с этим американским авиаперевозчикам рекомендуется временно отказаться от использования самолёта.



Reuters

Едва проблемный самолёт компании Boeing — 737 Мах — снова допустили к полётам в США, как авиаконцерн сообщил о появлении новых проблем, отмечает немецкий телеканал Das Erste. На этот раз трудности возникли с энергоснабжением.

Американский авиастроительный концерн Boeing предупреждает о новых проблемах с его не впервые переживающей кризис моделью самолёта 737 Мах. На этот раз неполадки возникли не в системе управления и, как предполагается, связаны с электропитанием в определённых версиях самолёта. Компания посоветовала шестнадцати авиаперевозчикам прекратить использование самолёта до тех пор, пока возникновение возможных неисправностей не удастся полностью исключить.

Как пишет Das Erste, американские авиакомпании American Airlines и Southwest Airlines после полученного предостережения временно изъяли из эксплуатации все самолёты модели 737 Мах. По запросу журналистов авиакомпания Southwest Airlines, располагающая наибольшим парком самолётов этого типа, заявила, что по соображениям безопасности остановила транспортное сообщение, осуществляемое при помощи 30 из 58 наличествующих в её распоряжении авиалайнеров 737 Мах. American Airlines, по собственным данным компании, незамедлительно убрала из расписания перелётов 17 соответствующих самолётов.

Как напоминает немецкий телеканал, «боинги» серии 737 Мах в последнее время доставляли концерну массу серьёзных хлопот. После двух случаев крушения с 346 жертвами самолёту примерно на 20 месяцев запретили подниматься в небо. Только в ноябре авиалайнеры были снова допущены к эксплуатации в США. Ранее неполадки, как сообщалось, были вызваны дефектами системы управления, отмечает Das Erste.