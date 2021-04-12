Испанский курорт Кадакес тяжело переживает отсутствие французских туристов

Городок Кадакес на востоке Каталонии непривычно спокоен для этого времени года: обычно с началом весны сюда приезжают туристы, однако из-за карантина передвижения между регионами запрещены, передаёт France 2. Владельцы гостиниц и ресторанов, а также торговцы пристально следят за антиковидными мерами властей и надеются, что французы, которые наряду с барселонцами обеспечивают им заработок, всё же смогут до них добраться к июню.

Эти белые домики на склоне холма — визитная карточка Кадакеса. Приютившийся между горами и морем, городок на самом востоке Каталонии является очень популярным направлением среди французов, особенно когда становится больше солнечных дней. Но в данный момент, в солнечные дни или нет, французов нет из-за карантина. У тех немногих, что ещё остаются, есть здесь летний дом, как у этой пары пенсионеров из Онфлёра.

ФРАНЦУЖЕНКА: В марте-апреле здесь в всегда достаточно народу, а сейчас это просто пустыня. Это неплохо (смеётся).

Жители наслаждаются вновь обретённым спокойствием в городе, однако торговцам не до смеха. Этот ресторатор-француз обосновался здесь пять лет назад, клиенты из Франции приносят ему 70% выручки. К 14 часом он всё ещё не подал ни одного блюда.

ПОСЕТИТЕЛЬ: На веранде или внутри?

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Это зависит от народа.

Наконец, пришли первые за день посетители.

ФРЕДЕРИК КЕЙСЕЛЬС, управляющий рестораном Bistrovino в Кадакесе: Несколько человек пришло, мы для них готовим обед, это всегда приятно, но это не то, что позволит нам оплатить налоги. Вот так.

Обедая здесь, эти французы хотят показать, что поддерживают рестораторов.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Хорошо, что есть люди, которые, несмотря ни на что, остаются здесь, продолжают работать — ради себя, ради своих сотрудников. И это немного обязанность, мы все солидарны, мы все немного в одинаковом положении, и, конечно важно дать рестораторам возможность продолжать работу.

В гостиницах ситуация ещё хуже. С сегодняшнего дня каталонцы, которые часто приезжают в Кадакес, больше не могут выезжать за пределы своей коммуны. У этого владельца гостиницы отмены брони следуют одна за другой.

ЖОРДИ КАРРЕРАС, глава гостиницы Octavia в Кадакесе: На 12 нет никого, на 13 — тоже, и на 14. Раньше 50% наших постояльцев составляли барселонцы и 50% — французы. Сейчас нет ни одних, ни других.

Испанские торговцы внимательно следят за анонсами новых мер по ту сторону границы. Они надеются, что с июня французы вернутся.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2021 года.