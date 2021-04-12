 

Как регионы могут повторить успех Москвы в организации соцпитания

12.04.2021, 12:08, Разное
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В Академии Министерства просвещения прошел семинар-совещание, в ходе которого были подняты вопросы школьного и дошкольного питания в регионах.
На мероприятии выступило множество экспертов, среди которых были представители Министерства просвещения, Генпрокуратуры, Роспотребнадзора, представители регионов, а также сотрудники ведомств и организаций, имеющих отношение к сфере соцпитания.
Главной темой совещания стали методы модернизации организации детского питания в регионах. Актуальность проблемы продиктована недавними отравлениями в ряде субъектов страны – в частности, в Красноярске.

Участники заседания пришли к выводу, что добиться качественного и безопасного питания можно только при слаженной совместной работе всех заинтересованных структур. Органы государственной и муниципальной власти, контрольно-надзорные органы и поставщики питания должны работать сообща. Здесь было отмечено, что следует воспользоваться опытом Москвы, где правительство города и непосредственно мэр отладили процесс организации питания. Позднее Сергей Собянин отмечал, что добиться результатов он смог только посредством ужесточения контроля качества питания в школах.

Глава Отраслевого Союза развития социального питания Чернигов Владимир отметил, что Москва является ориентиром для всей страны. То, чего столица уже давно достигла, только начинает развиваться в регионах. При этом отдельные неудачи нельзя объяснить отсутствием финансирования. В настоящее время федеральные деньги идут на бесплатное горячее питание в регионах так же, как и в столице. Чернигов понимает, что Красноярск технологически не дотягивает до Москвы, однако городу есть к чему стремиться. Что же касается Санкт-Петербурга, эксперт считает, что московский опыт с ним сопоставим.

Чтобы обеспечить детей полноценным качественным питанием в образовательных учреждениях, нужно усовершенствовать пищеблоки школ, грамотно выстроить логистику, а также поставить на общественный контроль качество продуктов и готовых блюд.

Другой сотрудник сферы контроля из департамента образования города Москвы Наталья Анпеткова подчеркнула, что повторение столичного опыта при наличии некоторых поправок вполне доступно регионам – например, при более детальной проработке вопросов финансирования и национальной специфики субъектов РФ.



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