 

В Одинцово спасатели залезли к пенсионерке в окно

12.04.2021, 12:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В экстренные службы обратился внук живущей в деревне Сетунь Малая в Одинцовском районе Московской области пенсионерки, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Он рассказал, что женщина упала и не может подняться. При этом ни сам он, ни кто либо другой из родственников ей помочь не может, поскольку ни у кого нет ключей от дома.

Сотрудники МЧС приняли решение попасть в дом через окно, для его им пришлось срезать металлическую решетку. Попав внутрь они увидели обездвиженную и дезориентированную пожилую женщину. На скорой помощи ее доставили в больницу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Мнение: 3000 евро, смешные деньги, чтобы прожить в этой стране!

20.01 / Ольга Бузова в день своего рождения оказалась в депрессии

19.11 / Кремлю посоветовали преподать урок “многовекторному” Лукашенко

08.08 / Версия: Конкуренты бросили против Трампа организованную преступность

15.01 / “Лидер России” Евгений Григорьев возглавил мэрию Якутска

22.03 / Медитативные практики могут вылечить посттравматическое расстройство

04.02 / Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с 39-летием

15.01 / Мнение: Семь кризисов Америки, заборы вокруг Капитолия и меланиновое превосходство

03.11 / Мнение: Подсчеты

02.01 / “Музыка, как ничто иное, воздействует на душу”: Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика