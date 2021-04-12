Мнение: Жду ответа, иначе вы сами лжецы.

Доброе утро. Как известно, уже долгое время альтернативно одарённый с дебильным ником “Непланка” врёт, что я якобы на ЖЖ просил у кого-то денег и выдаёт свой подделанный пост за мой. И как я ни пытался вам уже по-всякому объяснить, и что я верующий, так что хотя бы поэтому не мог такой бред написать, и что я суеверный и считаю мысли материальными (и что на себя или на своих родственников накличешь, то и будет), и что не для того врачи еле спасли мою маму четыре года назад, чтобы я про неё такие гадости сочинял, и что я и близко не похож на морального урода, способного на такое (и это может подтвердить кто угодно), и что я кристально честный во всём, что связано с деньгами (даже в салоне МТС тогда вернул лишнюю сдачу), всё бесполезно. Хорошо, у меня осталось ещё одно средство. Тогда ответьте на один вопрос – ПОЧЕМУ я до сих пор на воле, если действительно что-то у кого-то выманивал, а не арестован за мошенничество? Может, потому, что никакого мошенничества на самом деле не было? В общем, жду ответа. Не ответите (прямо, без всякого словоблудия вроде “А почему это мы должны верить тебе, а не Непланке”), значит, сами лжецы и такие же, как Непланка, и мне больше с вами разговаривать не о чем. Всё.

З.Ы. И ещё один вопрос есть, на засыпку. Вот вы сами могли бы себя представить, что вы бы смогли пойти на такое? Тогда почему же вы МЕНЯ свободно представляете? Я чем-то хуже вас? Или где-то дал о себе повод думать о себе как о моральном уроде? И где же, интересно знать?

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