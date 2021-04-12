Весенним красоткам – Личное мнение

Каждый год по весне наблюдаю одно и то же. Заканчивается март, солнце начинает припекать, тает снег и в этот момент, будто по команде от Цукерберга, в Инстаграме начинается натуральный шабаш.

Каждая первая публичная дама, ещё зимой щеголявшая в пуховике и мехах, резко с себя всё снимает, оставляя повязочки — две, как правило. Одна на груди, другая на ягодицах.

Выглядит это, только не смейтесь, почти вот так:



Ну, потом правда 8 фильтров накладывают, а то здесь всего 4. Фото: Соцсети

Долго думала, что это с тётками? Помрачение рассудка? Гормоны? Аллергия, возможно?

А потом поняла — это конкуренция!

Посудите сами, кругом все раздеваются. На улицу выйдешь — студентки. Публичные тётки смотрят на молоденьких конкуренточек и накрываются осознанием, что в честном соперничестве им в битве за мужика не победить. Ну, никак от слова совсем.

И как давай раздеваться — только и следи, кто что покажет! Кто-то губы, как пельмен. Другая — сиси-дыни.

Как объяснить тёткам, что любой возраст прекрасен? Главное, ему соответствовать, быть ухоженной на свои лета, а не превращаться в муклу?

Деньгов много — это прекрасно. На зачем вареник на лицо, вместо губ — разве он украшает?

Плакать хочется навзрыд, как глянешь, что из себя они делают.

В сотый раз говорю всем — 35 стукнуло? Будь добра выглядеть на 30, а не пугать людей голым задом и одутловатым пряником!

Лучшая, на мой взгляд, процедура для женщин на сегодня — SMAS-лифтинг. Подтяжка кожи, но без операции.

Как раньше было? Резали людей по контуру. Натягивали, получался, вместо молодого лица, презерватив, надетый на упавший член.

Не говоря уж про процесс восстановления, который длился месяцами, хирургический лифтинг не давал никакого эффекта. Точнее, эффект был, конечно, разительный. Но выглядело это, как кошмар на улице Вязов.

SMAS-лифтинг — современная безоперационная аппаратная процедура. 30-60 минут, и ты — молоденькая.

Маркеры старения: морщины на лбу, мешки под глазами, брыли, носогубные складки, пигментация и второй подбородок подтягиваются. Нет «уставшему» от жизни лицу.

Основная цель SMAS-лифтинга — вернуть чёткие контуры.

Если кожа начала провисать, появился намёк на брыли, мешки под глазами, отёчность, что обычно случается уже в 30-35, то не нужно вдувать в себя ведро филлеров — не поможет. Эффективно — это подтянуть каркас.

В моей любимой клинике MEDICRIS процедура SMAS-лифтинга проводится на аппарате последнего поколения Liftera-А (Южная Корея, Регистрационное Удостоверение в РФ № РЗН2019/8129). Уникальность технологии в сочетании подачи ультразвуковых волн: линейное и точечное. Линейные УЗ волны применяются в косметологии уже десятилетия. И только сейчас, благодаря Liftera-A, стало возможным применение точечного импульса R-8 мм.

Не нужна анестезия — не больно. Нет периода реабилитации, аппаратная процедура SMAS сочетается с другими, включая инъекционку и лазерную шлифовку. Возможность повторения процедуры — не просто возможность через три года всё повторить (что невозможно при хирургическом методе), но и усиление эффекта при повторных процедурах.

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Подробнее узнать о SMAS-лифтинге можно на сайте клиники. Я же повторю — современная косметология не про то, как можно больше в себя вкачать, а про умеренный и осторожный подход.

MEDICRIS — это как раз то место, где благодаря сочетанию английского сервиса, профессиональных врачей и самых современных методов косметологии, вы получите гарантированно отличный результат.

Не превращайте себя в погоне за молодостью в посмешище. Быть моложе — это быть умнее. А умные люди пользуются только лучшим, что есть в косметологии.

И денег лишних на это не тратят — MEDICRIS сейчас предлагает большую скидку на процедуру на среднюю и нижнюю треть лица (до 600 линий) цена будет 29’700, вместо обычных 39’950 рублей по коду МИРО. Ну, и помимо SMAS-лифтинга, в клинике можно сделать почти любую другую процедуру — самое время!

А теперь сможете назвать три маркера молодости?

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