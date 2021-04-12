Мнение: Кто взорвал Чернобыльскую АЭС?

На иранском ядерном объекте в Натанзе произошел взрыв. The New York Times (NYT) со ссылкой на два источника в израильской и американской разведках пишет, что в случившемся «сыграл роль Израиль».

Газета Jerusalem Post утверждает, что ЧП не было «несчастным случаем» и произошло в результате кибератаки, за которой стоит израильская разведка «Моссад». Мол, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне принял участие в мероприятии по случаю 73-й годовщины со дня провозглашения независимости для сотрудников органов безопасности, «Моссада», ШАБАКа и Армии обороны Израиля и заявил, что «борьба с Ираном и его сателлитами, с наращиванием иранского арсенала — огромная задача». А на следующий день в Иране прогремел взрыв, который глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех назвал «ядерным терроризмом».

Невольно задумываешься, а почему произошла авария на Чернобыльской АЭС? У специалистов до сих пор нет единого мнения о точных причинах аварии. Да, версии разных атомщиков сходны в общих чертах, но различаются в конкретных механизмах возникновения и развития аварийной ситуации на Чернобыли.

Но еще в 1986 году вскоре после чернобыльской трагедии, когда я еще служил в армии, замполиты на политзанятиях намекали, что к аварии на Чернобыльской АЭС могли быть причастны ЦРУ и прочие вражеские спецслужбы, что необходимо «усилить бдительность» и «сплотиться вокруг партии и правительства»…. Уже 27 апреля нас перевели на казарменное положение, всех офицеров и прапорщиков отозвали из отпусков, и весь май наш гвардейский танковый полк находился в полной боевой готовности…

После взрыва в Иране и публикаций о возможной причастности к взрыву «Моссада», почему-то вспомнился 1986 год… Может и вправду взрыв реактора на Чернобыльской АЭС произошел неспроста?

На снимке: разрушенный энергоблок Чернобыльской АЭС, фотография отсюда

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