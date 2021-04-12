Названы условия допуска представителей СМИ на послание Путина

Обязательным условием допуска журналистов на послание Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что «количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора».

Заявки на аккредитацию принимаются, исходя из квоты: печатные СМИ – 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф); информагентства – 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф); электронные издания – 1 человек (1 корреспондент); телевизионные СМИ – 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании – 1 человек (1 корреспондент).

«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде», – добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Послание будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.

Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.