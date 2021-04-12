 

Названы условия допуска представителей СМИ на послание Путина

12.04.2021, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Обязательным условием допуска журналистов на послание Федеральному собранию является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора», – цитирует РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что «количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора».

Заявки на аккредитацию принимаются, исходя из квоты: печатные СМИ – 2 человека (1 корреспондент, 1 фотограф); информагентства – 3 человека (2 корреспондента, 1 фотограф); электронные издания – 1 человек (1 корреспондент); телевизионные СМИ – 6 человек (2 корреспондента, 2 оператора, 2 звукооператора); радиокомпании – 1 человек (1 корреспондент).

«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно. Справки должны предъявляться при входе в печатном или электронном виде», – добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме, остальные детали мероприятия прорабатываются. Послание будет направлено на развитие после пандемии коронавируса, в нем также будут затронуты вопросы системных мер поддержки.

Напомним, президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / США сократят военный контингент в Ираке приблизительно на треть

24.09 / США ввели санкции против судей и тюрем Ирана

30.07 / Бизнесмена из Ингушетии назвали возможным организатором убийства Эльджаркиева

13.08 / Азербайджанского посла в Сербии задержали за растрату бюджетных средств

12.10 / Педан в годовщину свадьбы откровенно рассказал об отношениях с женой

21.08 / Зеленский озвучил формулу «успешного будущего» для Украины

02.10 / Мухи оказались полезными для сельского хозяйства

19.10 / Аксенов оценил план решения проблемы обеспечения Крыма водой

18.02 / Адвокат: Вердиктом по делу Навального ЕСПЧ создает неравенство для россиян

06.08 / Роспотребнадзор рассказал, с чем нельзя сочетать дыню

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика