Минздрав Армении рассказал о применении «Спутника V»

Вакциной «Спутник V» в Армении будут привиты медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет, сообщила министр здравоохранения страны Анаит Аванесян.

«Мы получили 15 тыс. доз вакцины «Спутник V», которую получат: медработники, хронические больные, сотрудники и жители социальных учреждений в возрасте от 18 до 55 лет. Вакциной AstraZeneca будут привиты граждане старше 55 лет», – сообщила Аванесян, передает ТАСС.

Ранее президент Чехии Милош Земан рассказал, что доверяет российской вакцине от коронавируса «Спутник V», он считает, что по своим качествам с российской вакциной сравним только препарат производства компании Pfizer.