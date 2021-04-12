 

BAFTA-2021: Фрэнсис МакДорманд, Энтони Хопкинс и другие лауреаты премии

12.04.2021, 11:26, Разное
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Главной темой для обсуждений в киноиндустрии в эти выходные стала долгожданная церемония вручения наград Британской академии кино и телевизионных искусств. Она прошла в 74-й раз и из-за коронавирусных ограничений прошла гибридно, в два этапа: субботним вечером “Бронзовые маски” удаленно вручили лауреатам восьми категориям: “Лучшая работа художника-постановщика”, “Лучший дизайн костюмов”, “Лучший звук”, “Лучшие музыкальные эффекты” и другие второстепенные номинации.

В начале трансляции ведущая Клара Амфо почтила память принца Филиппа, которого не стало в пятницу:

Перед тем, как начать, мы хотим сказать, что BAFTA очень расстроена кончиной Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Герцог был первым президентом BAFTA более 60 лет назад. С него началась поддержка премии со стороны королевской семьи, которая продолжается при нынешнем ее президенте, его внуке, герцоге Кембриджском.

Напомним, герцог Эдинбургский был главой Британской академии кино и телевизионных искусств с 1959 по 1966 год. Кстати, принц Уильям должен был принять участие в награждении, но из-за печальных событий в этот раз он отменил свое выступление.

Фрэнсис МакДорманд в фильме “Земля кочевников”

А уже в ночь с воскресенья на понедельник премия прошла оффлайн. Гости и номинанты собрались под крышей Альберт-холла, чтобы услышать имена победителей. Вели церемонию тв- и радиоведущие Эдит Боуман и Дермот О’Лири. Эдит также упомянула принца Филиппа, сказав, что он “занимает особенное место в истории премии BAFTA”.

Триумфатором вечера стала, как многие и предполагали, картина об американцах, которые потеряли свои дома во время финансового кризиса 2008 года и были вынуждены скитаться по стране, – “Земля кочевников” режиссера Хлои Чжао с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Обе они получили статуэтки в номинациях “Лучший режиссер” и “Лучшая актриса”. Приз за лучшую мужскую роль забрал “ветеран” Голливуда, 83-летний актер Энтони Хопкинс – эксперты высоко отметили его игру в фильме “Отец”. Последний раз он получал приз Британской академии 24 года назад.

Лучшим анимационным фильмом был признан мультфильм “Душа”. А самая громко обсуждаемая лента 2020 года “Довод” режиссера Кристофера Нолана одержала победу лишь в одной “технической” категории – за лучшие спецэффекты.

“Отец”

Полный список победителей BAFTA-2021:

“Лучший фильм” — “Земля кочевников” (Хлоя Чжао)
“Лучший режиссер” — Хлоя Чжао (“Земля кочевников”)
“Лучшая актриса” — Фрэнсис Макдормэнд (“Земля кочевников”)
“Лучший актер” — Энтони Хопкинс (“Отец”)
“Лучшая актриса второго плана” — Юн Ё-Джон (“Минари”)
“Лучший актер второго плана” — Дэниэл Калуя (“Иуда и черный мессия”)
“Лучший британский фильм” — “Девушка, подающая надежды” Эмиральд Феннел
“Лучший фильм на иностранном языке” —  “Еще по одной” Томаса Винтерберга
“Лучший анимационный фильм” — “Душа”

“Душа”

“Восходящая звезда” – Бакки Бакрэй (“Рокс”)
“Лучший дизайн костюмов” — “Ма Рейни: мать блюза”
“Лучший грим и прически” — “Ма Рейни: мать блюза”
“Лучший художественный дизайн” — “Манк”
“Лучшие спецэффекты” — “Довод”
“Лучший кастинг” — “Рокс”
“Лучший звук” — “Звук металла”
“Лучший британский короткометражный фильм” – “Подарок”
“Лучший британский короткометражный анимационный фильм” — “Филин и кошечка”“Девушка, подающая надежды”



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