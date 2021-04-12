 

Мнение: 70 лет “Черному четвергу” ВВС США

12.04.2021, 11:22, Разное
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Помимо юбилея полета Гагарина в космос https://colonelcassad.livejournal.com/6695632.html, сегодня есть еще один отличной юбилей – 70 лет "черному четвергу" американской авиации.
В этот день советские пилоты на истребителях МиГ-15 атаковали превосходящие силы американских бомбардировщиков и истребителей, которые по привычке шли бомбить территорию Северной Кореи.
По результатам этой теплой встречи, дневные налеты больших групп американских стратегических бомбардировщиков на Северную Корею начали сходить на нет (попытки повторять приводили к большим потерям), а эра "Суперкрепостей" фактически подошла к концу.

Можно отметить, что такой достойный и эпический сюжет о подвигах наших летчиков до сих пор не имеет достойной экранизации.

Источник: Colonel Cassad



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