Мнение: 70 лет “Черному четвергу” ВВС США

Помимо юбилея полета Гагарина в космос https://colonelcassad.livejournal.com/6695632.html, сегодня есть еще один отличной юбилей – 70 лет "черному четвергу" американской авиации.

В этот день советские пилоты на истребителях МиГ-15 атаковали превосходящие силы американских бомбардировщиков и истребителей, которые по привычке шли бомбить территорию Северной Кореи.

По результатам этой теплой встречи, дневные налеты больших групп американских стратегических бомбардировщиков на Северную Корею начали сходить на нет (попытки повторять приводили к большим потерям), а эра "Суперкрепостей" фактически подошла к концу.

Можно отметить, что такой достойный и эпический сюжет о подвигах наших летчиков до сих пор не имеет достойной экранизации.

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