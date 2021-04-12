 

Немецкие военные в США привились от коронавируса быстрее своих коллег в ФРГ

12.04.2021, 11:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К концу апреля почти все находящиеся в США военнослужащие из ФРГ будут привиты от коронавируса, пишет Die Welt, ссылаясь на слова командующего специальными силами бундесвера в США и Канаде Гельмута Фриче. Издание отмечает, что тем временем, многие солдаты бундесвера на территории ФРГ всё ещё ждут вакцинанирования.


Reuters

В то время как их коллеги на территории Германии вынуждены ждать вакцины, находящиеся в США немецкие солдаты уже получают прививки от коронавируса, пишет Die Welt. По словам командующего немецкими силами специального назначения в США и Канаде Гельмута Фриче, к концу апреля почти все немецкие военнослужащие в США будут полностью привиты.

Примерно 80% немецких солдат получили прививку в американской армии, пишет издание. «Американские вооружённые силы относятся к нашим солдатам так же, как и к своим. Мы очень благодарны нашим американским друзьям», — приводит издание слова Фриче.

Как отмечает Die Welt, прививку получают не только сами солдаты, но и члены их семей. Гельмут Фриче заявил, что минимум одну дозу получили уже все желающие, а через две недели 100% немецкого контингента уже будут полностью привиты.

Die Welt напоминает, что солдаты бундесвера находятся в США начиная с 1959 года. До 1991 года штаб-квартира немецких сил находилась в Вашингтоне, а после — в городе Рестон, штат Вирджиния. Всего на американской территории находится примерно 1500 немецких военнослужащих. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Как производство риса в Индии может адаптироваться к проблемам изменения климата

03.02 / “Нужно заставить”. Кулеба заявил, что Россия не хочет уважать права и свободы человека

18.02 / Эксперт: Главными на встрече Путина с лидерами фракций были темы суверенитета и развития

17.11 / Компания Renault показала тизер нового кроссовера за 560 тысяч рублей

14.09 / Германия: лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление Навального «Новичком»

27.01 / Гендиректора TikTok в России пригласили для «беседы» в Госдуму

29.09 / Учительница на Сахалине пришла на урок к второклассникам с топором

03.02 / В СПЧ поддержали уголовное наказание за вовлечение детей в незаконные акции

30.09 / Кремль прокомментировал введение двухнедельных каникул

05.07 / Прием антибиотиков в детстве связан с развитием метаболических заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика