 

Французские бабушки и дедушки рады помочь с внуками — но только до открытия школ

12.04.2021, 11:16, Новости дня
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Многие работающие родители из крупных городов отправили своих детей на время карантина к бабушкам и дедушкам в регионы, где меньше ограничений, передаёт France 3. Долгожданная встреча обрадовала и тех, и других, однако некоторые активные пенсионеры надеются, что скоро все смогут вернуться к нормальной жизни: внуки снова начнут ходить в школу, а старшее поколение займётся своими собственными делами.

Этой встречи очень сильно ждали как дети, так и взрослые: Нильс и Максин только что приехали из Парижа, где работают их родители. Таким образом, они проведут каникулы отдельно, у своих бабушки и дедушки.

ЖУРНАЛИСТКА: Вы довольны?

БАБУШКА НИЛЬСА И МАКСИН: А как вы думаете? (смеётся) Мы рады, мы очень рады, да. К тому же всё проходит хорошо, мы в регионе, где нам разрешено прогуливаться вдоль моря.

Во время карантина бабушек и дедушек привлекли к присмотру за внуками, но детям тоже необходимо внести свою лепту. В другой семье Кезия и Аксель катят бабушкину тележку и участвуют в составлении меню.

КЕЗИЯ: Вот эту, вот эту!

ДОМИНИК ФРАНЦ, бабушка Кезии и Акселя: (отвечая на вопрос) Нет, нет, это не сложно. Как и со всеми детьми, овощи они не часто просят.

Эта пара из Ля-Рошели привыкает к новому ритму, приняв эстафету у родителей — профессоров в университете. Всё хорошо распланировано — от досуга до домашней работы.

КЕЗИЯ: Мы любим делать всю работу утром, чтобы день можно было провести спокойно.

АКСЕЛЬ: И мы любим видео!

ДОМИНИК ФРАНЦ: Учительница очень хорошо подготовила домашнюю работу на неделю, её легко выполнять. У нас есть распорядок дня с временем для работы, отдыха. Всё серьёзно и хорошо сделано.

Однако для этого дедушки, деятельного политического активиста, у этих маленьких договорённостей есть свои пределы.

ДАНИЭЛЬ ВЕНС, дедушка: Мы пытаемся хорошо помочь, но карантин не следует затягивать на 20 лет, потому что у нас тоже есть своя жизнь, свои занятия. К тому же карантин тяготит людей, в том числе бабушек и дедушек.

Им предстоит продержаться ещё много недель до постепенного возобновления работы школ.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2021 года.



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