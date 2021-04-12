Договоры Трампа не дают Байдену снабжать вакциной бедные страны

Вакцинация в США продвигается рекордными темпами, пишет немецкий журнал Focus. Американский президент Джо Байден сообщил о желании в скором времени начать поставлять вакцину в другие, более бедные страны — однако заключённые при Трампе договора по принципу «Америка прежде всего» препятствуют этому. Эксперты тоже предостерегают о том, что сначала лучше исключить опасность на национальном уровне.



Reuters

Почти 60 миллионов американцев уже получили полную дозу вакцины от коронавируса, пишет немецкий журнал Focus. Для сравнения, в Германии все необходимые прививки сделаны 4,6 миллионов граждан. Теперь США надеются, что ещё до конца лета у них появятся избытки вакцины, которые можно будет использовать для того, чтобы помочь бедным странам. До тех пор, пока вакцина доступна не по всему миру, а вирус не побеждён во всех странах, «мы не находимся в полной безопасности», заявил американский президент Джо Байден.

Правительство США объявило своим приоритетом вакцинировать сначала собственное население. Поэтому Байдена уже упрекали в том, что он продолжает действовать под девизом своего предшественника Дональда Трампа и следовать его доктрине «Америка прежде всего», что затруднит бедным странам доступ к вакцине. Однако всё не так просто, отмечает немецкий журнал. Даже если бы Байден этого хотел, он не может просто так пожертвовать вакцину другим странам, передать или продать её.

Причиной тому пункт в договорах с производителями вакцины Pfizer, Moderna и Astrazeneca. В нём сказано, что «правительство не может применять или разрешать применение продуктов или материалов, которые были произведены в рамках этого проектного соглашения, если только такое применение происходит не в Соединённых Штатах», отмечает Focus.

Цель этого уточнения состоит в защите производителей вакцины, однако из-за этого пункта Америке запрещено предоставлять или перепродавать вакцину другим странам, потому что это было бы нарушением договора. Чтобы США смогли помочь остальному миру, этот пункт необходимо изменить.

В то же время, некоторые эксперты считают, что США находятся в хорошей позиции для переговоров по этому вопросу. «Если вы хотите миллиарды на снабжение, то мы хотим гибкости в том, что касается поставок вакцины за рубеж», — так могло бы заявить производителям правительство США, считает профессор Национального института здоровья в университете Джорджтауна Сэм Хелеби. По его мнению, руководители переговоров со стороны США, вероятно, не были «заинтересованы в распределении за пределами территории США».

Такой же точки зрения придерживается и бывший сотрудник правительства Обамы, отмечает Focus. Во время вспышки гриппа в 2009 году при Обаме не ставилось никаких географических ограничений, поэтому удивительно, как на этот раз США согласились, чтобы варианты для них были ограничены.

По версии советника Байдена по здравоохранению, договора с производителями вакцины стали очередной манифестацией принципа Трампа «Америка прежде всего». Эта оговорка в соглашениях тем досаднее, что Байден, очевидно, планировал пожертвовать не только средства и избыточные дозы препарата, пишет немецкий журнал. В значительно большей степени он хотел сделать США главным производителем вакцины от коронавируса. Целью было производить миллиард доз препарата в год. Таким образом, Америка смогла бы ежегодно вакцинировать более восьмой части всего мирового населения.

В прошлую среду была предпринята попытка обсудить правовую сторону распределения вакцины в мире, однако в итоге все планы в этой сфере были временно заморожены. Как поясняет издание, причина в том, что, несмотря на ударные темпы вакцинации, число заражений коронавирусом в США продолжает расти. И действительно, ещё на прошлой неделе глава Центра по контролю и профилактике заболеваний доктор Рошель Валенски выступила с эмоциональным заявлением, в котором предостерегала о «грозящем бедствии».

На брифинге по коронавирусу в Белом доме Валенски отметила наличие стабильной тревожной тенденции. После периода плато число заражений, обращений в больницу и смертельных исходов снова начало расти. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболеваний коронавирусом в США превысило отметку в 30,9 млн. Смертность составила не менее 559 тыс. случаев.

Поэтому остальному миру придётся подождать, решили в США. Эксперты считают, что скоро в Америке накопится огромный избыток вакцины. В худшем случае, даже тогда препараты нельзя будет передать дальше, не нарушив договор с производителями. «Можете ли вы представить себе презрение со стороны мира, если у США будет вакцина на складах, срок годности которой будет истекать, в то время как остальной мир умирает?» — спрашивает высокопоставленный чиновник в правительстве США.

Как напоминает немецкий журнал, Байден после своего вступления в должность президента США существенно ускорил ход кампании по вакцинации населения. По данным Белого дома, с тех пор граждане получили свыше 153 миллионов доз препарата. В общей сложности, включая несколько недель до становления Байдена президентом, по всей стране гражданам было предоставлено более 171 миллионов доз вакцины.

По абсолютным числам заразившихся и умерших США являются самой сильно пострадавшей от пандемии страной. На её территории было выявлено более 30,9 миллионов случаев заражений коронавирусом, более 559 тыс. человек умерло, отмечает Focus.