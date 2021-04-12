«Раз — и готово» – ведущий Fox News объяснил главе CNN, как сделать его канал «менее токсичным»

Ведущий Fox News Такер Карлсон предложил главе CNN Джеффу Цукеру совершить трансгендерный переход, чтобы таким образом решить обнаружившуюся недавно проблему токсичной маскулинности на канале. При этом Карлсон напомнил, что на CNN множество раз заявляли о простоте этой процедуры, в результате которой, по мнению телеканала, мужчина может моментально превратиться в женщину.

Многие из тех, кто работает на CNN, ненавидят этот канал. Но вы почти никогда не услышите, чтобы они публично его критиковали. Ведь нельзя выбиваться из строя! Но Брук Болдуин стала исключением. Недавно она объявила о том, что покидает CNN. И когда она уходила, у неё, как оказалось, было что рассказать.

Выходит так, что канал, который читает вам нотации по поводу сексизма, по всей видимости, не руководствуется теми стандартами, которыми, по их мнению, должны руководствоваться вы. Смотрим.

БРУК БОЛДУИН, бывшая ведущая CNN: Я была ведущей более десяти лет. В основном у меня было два часа эфира во второй половине дня. И всё это время самыми влиятельными, самыми высокооплачиваемыми ведущими на канале были мужчины. Моими начальниками, моими руководителями были мужчины. Человек, который курирует на CNN дневной эфир, — мужчина. Моим исполнительным продюсером в течение 10 лет был мужчина. Так что я была окружена множеством мужчин.

Какое обилие парней. Вас это шокирует? В CNN царит токсичная маскулинность? Разумеется, да. Вы видели видео с тренировки Криса Куомо? Только взгляните на его широчайшие. Словно сериал «Безумцы» в перезапуске от фитнес-компании SoulCycle.

И если в голову вдруг закралась мысль, что в их отделе новостей шлёпают по попе, то да, детка, ты, конечно же, права. Причём шлёпают именно так, как тебе нравится.

Но это неприемлемо, сейчас это уже неприемлемо.

Так как же нам это исправить? Как навести порядок на CNN? Разумеется, необходимо новое руководство. Но это не так уж просто. Людей, способных руководить приходящим в упадок каналом с левацкой пропагандой, немного. Чтобы этим заниматься, нужен серьёзный опыт. Так что есть вот какое предложение: Джефф Цукер должен сменить пол. Дело-то несложное.

CNN уже много раз заявлял, что, если вы походите на женщину, то вы женщина. И у вас сразу появляется всё, что характерно для этого пола: и женская интуиция, и эмпатия. Раз — и готово. Трансформация происходит мгновенно.

И вот сидит сейчас Джефф Цукер в штанах и недоумевает, о чём таком говорит Брук Болдуин. Она как будто по-латышски изъясняется. А оденьте его в однотонное чёрное платье-бюстье, и он тут же её поймёт. Возможно, даже вновь возьмёт её на работу. Джефф Цукер, как говорят у нас, у женщин, наконец уладит этот вопрос. Проблема с токсичной маскулинностью будет решена.

Остаётся лишь один вопрос: пойдёт ли Джефф Цукер на это? Посмотрим.

Но знайте: если он не совершит трансгендерный переход или каким-либо способом пожалуется на наше предложение сделать это, то мы будем точно понимать, что Джефф Цукер — трансфоб. Нет ничего хуже этого. С этим не сравнится даже видео с ведущими CNN в спортивном зале.

Дата выхода в эфир 10 апреля 2021 года.