 

Опасная диета: Нехватка важного продукта питания сделала морщинистой кожу молодой пациентки

12.04.2021, 11:14, Разное
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Дерматологические проблемы у молодой пациентки указали на нехватку в ее рационе важного продукта. Оказалось, что одна из самых распространенных диет может сделать кожу морщинистой.
Внешний вид любого человека зависит от целого ряда факторов. К ним относятся не только возраст, но и условия жизни, наличие или отсутствие вредных привычек, а также употребляемые в пищу продукты. Как оказалось, не все популярные диеты действительно полезны для здоровья. Пример молодой пациентки показывает, к каким последствиям может привести недостаток тех, или иных веществ.

О случае из своей врачебной практики пояснила эндокринолог Зухра Павлова. К доктору клиники МГУ обратилась девушка, несмотря на молодой возраст, ее кожа имела большое количество морщин. По словам кандидата медицинских наук, подобные симптомы сигнализируют о преждевременном старении кожных покровов. Причиной этого неприятного явления стал дефицит в организме важных для здоровья полезных веществ.

В ходе работы с пациенткой выяснилось, что она уже много лет придерживается диеты. В ее меню полностью отсутствовали белки животного происхождения. Именно этот фактор и сыграл решающую роль в изменении внешности девушки. Отсутствие микроэлементов, важных для здорового вида дермы, привело к появлению признаков старения раньше времени. Пациентке было рекомендовано изменить свой рацион, добавив в него необходимые продукты. Как объясняет Зухра Павлова, только сбалансированное питание вместе с соблюдением суточных ритмов поможет сохранить здоровье и молодость.

Источник: m.tsargrad.tv



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