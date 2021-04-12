Опасная диета: Нехватка важного продукта питания сделала морщинистой кожу молодой пациентки

Дерматологические проблемы у молодой пациентки указали на нехватку в ее рационе важного продукта. Оказалось, что одна из самых распространенных диет может сделать кожу морщинистой.

Внешний вид любого человека зависит от целого ряда факторов. К ним относятся не только возраст, но и условия жизни, наличие или отсутствие вредных привычек, а также употребляемые в пищу продукты. Как оказалось, не все популярные диеты действительно полезны для здоровья. Пример молодой пациентки показывает, к каким последствиям может привести недостаток тех, или иных веществ.

О случае из своей врачебной практики пояснила эндокринолог Зухра Павлова. К доктору клиники МГУ обратилась девушка, несмотря на молодой возраст, ее кожа имела большое количество морщин. По словам кандидата медицинских наук, подобные симптомы сигнализируют о преждевременном старении кожных покровов. Причиной этого неприятного явления стал дефицит в организме важных для здоровья полезных веществ.

В ходе работы с пациенткой выяснилось, что она уже много лет придерживается диеты. В ее меню полностью отсутствовали белки животного происхождения. Именно этот фактор и сыграл решающую роль в изменении внешности девушки. Отсутствие микроэлементов, важных для здорового вида дермы, привело к появлению признаков старения раньше времени. Пациентке было рекомендовано изменить свой рацион, добавив в него необходимые продукты. Как объясняет Зухра Павлова, только сбалансированное питание вместе с соблюдением суточных ритмов поможет сохранить здоровье и молодость.

Источник: m.tsargrad.tv