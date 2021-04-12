 

В Японии начнут перерабатывать отслужившие сверхскоростные поезда Синкансэн

12.04.2021, 11:14, Разное
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В Японии начнут перерабатывать металл отслуживших сверхскоростных поездов Синкансэн. Материал пойдёт на изготовление новых станций, магазинов и, в будущем, для новых составов.
Ответственной за новую разработку является компания Central Japan Railway. Она является главным железнодорожным предприятием в стране и ей же принадлежат сверхскоростные магистрали Синкансэн. Согласно новому проекту, весь металл с вагонов будет очищаться от краски и прочих элементов. После этого его отправляют в переплавку, и на выходе получат качественный и прочный алюминий. Из него можно строить новые железнодорожные станции и даже магазины. В среднем с одного разобранного вагона компания планирует получать до 4 тонн металла, что поможет существенно снизить затраты руды для получения необходимого при строительстве сырья.

В Central Japan Railway отметили, что они не исключают в будущем усовершенствование технологии переработки. Планируется заметно улучшить её и уже из переработанного металла создавать новые поезда и вагоны Синкансэн.

Источник: rossaprimavera.ru



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