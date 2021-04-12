Театр классического балета в апреле пройдет с гастролями от Волги до Кавказа

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12.04.2021, 11:14, Разное
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Госакадемтеатр классического балета Владимира Василева и Наталии Касаткиной отпразднует тройной юбилей и проведет выступления в 8 городах России. 12 апреля коллектив начнет тур по Поволжью и Кавказу. За 2 недели Moscow Classical Ballet выступит в 15 спектаклях для жителей Дагестана, Астраханской, Саратовской, а также Волгоградской областей. Выступления состоятся в составе программы «Большие гастроли», которая проводится «Росконцертом» на основании постановления Минкультуры РФ.
В 2021-м коллектив посвящает собственные выступления 90-летию со дней рождения Владимира Василева и Андрея Петрова, а также ожидаемому 55-летию самого театра. Крупное праздничное турне стартует в Саратове. Там зрителям предложат посетить постановку балета «Ромео и Джульетта». Следующими местами станут Балашов и Балаково. Затем гастроли будут продолжены в Камышине, Волжском, Волгограде и Астрахани. Завершение тура пройдет в Махачкале, где будет поставлен спектакль «Золушка». Известно, что в рамках тура будут показаны «Сотворение мира» и «Коппелия».

Постановка «Сотворение мира» в текущем году также отмечает юбилей – 50 лет. Первым исполнителями основных партий стали Михаил Барышников и Ирина Колпакова. Сегодня это балетное выступление готовят только в театре Касаткиной и Василева. Соответственно, у жителей российских регионов имеется возможность оценить легендарную постановку. Сама Наталия Касаткина станет участницей тура и проведет встречи с публикой на местах.

О театре
«Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва» среди мировой общественности больше известен под названием Moscow Classical Ballet. Наталия Касаткина вместе с мужем Владимиром Василевым развивает карьеру в отрасли с 1960-х годов. В 1977-м на основании инициативы Игоря Моисеева их привлекли к работе в его ГКА «Классический балет». В качестве базового набора для репертуара подготовили авторские спектакли артистов. Участниками выступлений были многие знаменитые танцоры и балерины, включая Майю Плисецкую, Ирину Колпакову, Михаила Барышникова, Александра Годунова и других.

В 1992 году проект сменил название на современное. Труппа постепенно увеличилась до 75 артистов. Репертуар включает 28 балетов из категорий классики и неоклассики. Театр проводит гастроли по РФ и другим странам. В 2010-м был установлен рекорд в связи с 90 успешными выступлениями подряд на сцене мадридского театра Compac Gran Vía.

График гастролей Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва в апреле 2021 года.
• 12 апреля – «Ромео и Джульетта», Саратовский театр драмы;
• 13 апреля – «Ромео и Джульетта», Балаковский ТЮЗ;
• 15 апреля – «Сотворение мира», Балашовский театр драмы;
• 16 апреля – «Сотворение мира», Камышинский театр драмы;
• 17 апреля – «Ромео и Джульетта», «Царицынская опера», Волгоград;
• 18 апреля – «Золушка», «Царицынская опера», Волгоград;
• 18 апреля – «Сотворение мира», «Царицынская опера», Волгоград;
• 19 апреля – «Ромео и Джульетта», ДК «Октябрь», Волжский;
• 20 апреля – «Коппелия», «Царицынская опера», Волгоград;
• 22 апреля – «Ромео и Джульетта», Астраханский государственный театр оперы и балета;
• 23 апреля – «Коппелия», Астраханский государственный театр оперы и балета;
• 24 апреля – «Золушка», Астраханский государственный театр оперы и балета;
• 24 апреля – «Сотворение мира», Астраханский государственный театр оперы и балета;
• 26 апреля – «Ромео и Джульетта», Русский драмтеатр, Махачкала;
• 27 апреля – «Золушка», Русский драмтеатр, Махачкала.



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