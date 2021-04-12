Мнение: Смог бы русский народ научиться читать без большевиков?

До 1917 года жизнь в России не была сахаром. Антибиотиков ещё не изобрели, и многие болезни, про которые сейчас мы и думать забыли, заставляли врачей бессильно разводить руками. Мало было и самих врачей. Школ только-только понастроили в изобилии, и через них не успели ещё пройти все поколения, так что около 60% россиян оставались неграмотными. Наконец, в неурожайные годы крестьяне жили буквально впроголодь, на одном хлебе.

Чтобы понять, что было бы с Россией без большевиков, нужно ответить на три вопроса:

— Как обстояли в начале 20-го века дела в Германии, в САСШ, в прочих развитых капстранах?

— В каком направлении развивалась Россия в последние десятилетия перед захватом власти большевиками?

— Что стало с Великим княжеством Финляндским, которое было частью России до 1917, и которое после 1917 года не отдало власть местным коммунистам?

1. Другие страны

Сначала про конкурентов России в 1913 году. Ещё в 19-м веке большая часть развитых стран озаботилась вопросами школьного образования, поэтому многие из них достигли к началу 20-го века полного успеха. Так, в Германии, Дании, Швеции, Нидерландах, Швейцарии рекруты были грамотными практически на 100%. По САСШ есть данные о молодых людях в возрасте 15-24 лет. Там грамотность была примерно на уровне в 96%.

Также в начале XX века в Европе появляются первые современные пенсионные системы. Речь идёт не о пенсиях отставным военным, каковые платил, например, ещё Гай Юлий Цезарь, а о пенсиях всеобщих, с полным охватом. Первой тут была, кажется, Швеция — она начала платить гражданам пенсии в 1913 году. Ещё раньше пенсии ввели в Австрии и в Австралии, но там, как я понимаю, речь шла не о всём населении, но только о его части.

Для сравнения, в СССР всеобщие пенсии ввели в 1956 году, после смерти Сталина. Правда, за бортом при этом остались колхозники — пенсия у них составляла скорбные 12 рублей, при этом товарищ Хрущёв окончательно лишил их подсобных хозяйств, оставив, по сути, только небольшие огороды.

Система медпомощи в капстранах также постепенно охватывала всё больший процент населения. К примеру, первую в мире систему соцобеспечения, которая включала обязательное медицинское страхование для семей всех работающих, ещё в 19-м веке ввёл канцлер Отто фон Бисмарк.

2. Россия до 1917

Во время правления Александра III и Николая II Россия развивалась невероятными темпами. Проблему голода удалось вчерне решить, при этом даже в последний сильный голод 1891-1892 годов власти обеспечили минимальный доступ к еде каждому. Жертв избежать не удалось, — люди гибли от вызванных недоеданием болезней и эпидемий, — однако непосредственно от голода люди уже не умирали. Я не вижу смысла очередной раз препарировать фейк о голоде 1911-1912 годов: тезисно замечу, что в СССР дефицит продовольствия такого уровня назывался «продовольственными затруднениями» и не считался чем-то достойным пристального внимания.

По всей России, включая самые глухие места, стремительно развёртывали систему школ и больниц. Рекомендую к прочтению классику — «Записки юного врача» за авторством Михаила Булгакова. Там речь идёт о событиях 1916 года.

Знаменитый советский ликбез целиком и полностью основан на царских школах. Оцените масштабы вложений в народное образование:

https://ruxpert.ru/Мифы_о_Российской_Империи

Начальных школ в 1896 году было 78 тысяч, а в 1914 году уже 119.4 тысячи. Количество гимназий, то есть средних учебных заведений, в 1892 году было 239, а в 1914 году — 2300. Количество учеников в 1896 году было 3.8 млн, в 1914 году — 9.7 млн. Количество учителей в 1896 году было 114 тысяч, в 1914 году — 280 тысяч. Число студентов в 1890 году — 12.5 тысяч, в 1914 году — 127 тысяч.

Благодаря этим мерам, принятым царским правительством, число грамотных в стране неуклонно росло. Так, в 1894 году было 37,8 % грамотных призывников, в 1901 — 50 %, в 1913 — 67,8 %.

Распространено утверждение, что в Российской Империи в 1908 году было введено обязательное начальное образование. Однако это не так. В 1908 году был принят закон, по которому правительство ежегодно начало выделять дополнительно 6.9 млн рублей (с 1910 года — 10 млн рублей) на строительство и ремонт начальных школ, а также на финансирование тех, в которых были проблемы с бюджетом. При этом в этих школах обучение становилось бесплатным.

Донести цивилизацию до всех отдалённых уголков страны было непросто, на это требовалось время. Однако рабочие в городах уже пользовались многими благами соцобеспечения. Вот большой пост про положение дореволюционных рабочих, который я рекомендую прочесть целиком:

https://von-hoffmann.livejournal.com/250087.html

Приведу небольшую цитату:

В начале XX века в России, в эпоху начавшейся индустриализации и интенсивного роста количества рабочих, возросла необходимость совершенствования медицинского обслуживания рабочего населения и создания медицинских учреждений при заводах и фабриках. Для рабочих был введен нормированный день, страхование от несчастных случаев на производстве, на предприятиях были организованы пенсионные кассы.

В 1903 году появились “Правила о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев, а равно членов их семей, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской промышленности”. Данный закон устанавливал полную ответственность работодателей перед работниками при несчастных случаях на производстве. При временной утрате трудоспособности рабочим уплачивали 1⁄2 среднего заработка, при наступлении инвалидности — 2⁄3 среднего заработка. В случае смерти рабочего его деньги получали вдова и дети.

23 июня 1912 года был принят закон Российской империи — “Об обеспечении рабочих на случай болезни”. Закон предусматривал получение рабочими выплат в случае временной нетрудоспособности и обязывал предпринимателей организовывать для рабочих бесплатную медицинскую помощь. Для накопления необходимых средств создавались больничные кассы — независимые общественные организации, управляемые самими застрахованными.

Из пенсионных касс (выплачивавших, как правило, пенсии и по выслуге лет, и по инвалидности), рабочие и служащие получали пособие по болезни за счёт предприятий и учреждений. Это пособие не получало никакого отдельного оформления, во время болезни работник просто продолжал получать обычное жалованье.

Число праздничных дней в дореволюционное время у рабочего в году составляло 45.

Как видите, темпы развития были воодушевляющими. Вместе с тем было бы большой ошибкой выдавать Российскую Империю за рай на земле, основываясь исключительно на быте городских рабочих, который, действительно, был устроен сравнительно неплохо.

Достаточно сказать, что высокая рождаемость влекла за собой высокую детскую и материнскую смертность, из-за чего средняя продолжительность жизни в конце 19-века составляла около 30 лет. Некоторые возразят: за 20 лет Николай II успел резко улучшить ситуацию, при этом в сталинском СССР продолжительность жизни была не выше, а в голод 1930-х годов она и вовсе опускалась до чудовищных 15 лет. Существенно улучшилась ситуация только после смерти Сталина, когда врачи начали массово применять антибиотики, и когда Хрущёв решил вечную коммунистическую проблему голода, начав импортировать зерно.

Это правда, однако всё же Российская Империя существенно отставала по уровню жизни от развитых европейских стран. При Николае II положение народа значительно улучшилось, если брать за точку отсчёта, допустим, 1861 год, однако немцы, французы и англичане по-прежнему жили гораздо сытнее россиян.

3. Финляндия

Когда учёные испытывают новое лекарство, они оставляют контрольный экземпляр животного, чтобы сравнить его потом с получившими дозу экспериментального вещества пациентами. В историческом эксперименте с большевизмом таким контрольным экземпляром стала Финляндия.

При сравнении нужно сделать скидку на то, что Финляндия и в составе Российской Империи была богаче и цивилизованнее других губерний. К примеру, уровень грамотности в Великом княжестве Финляндском составлял свыше 75%, а в европейских губерниях не превышал обычно 40%.

Вместе с тем, если смотреть на ситуацию из продвинутого 21-го века, мы находились примерно на том же начальном этапе, что и финны: медицинская, образовательная и пенсионная системы тех лет были в зачаточном состоянии как в условной Рязанской губернии, так и в Финляндии.

К 1991 году счёт на табло сложно было определить иначе, нежели словом «разгром». Стало ясно, что уровень жизни в Финляндии превышает уровень жизни в СССР неизмеримо, особенно в срезе самых бедных и незащищённых слоёв. Пенсии были многократно больше, медицина на порядок лучше. Бесплатное образование в Финляндии присутствовало в полном объёме и было не менее качественным, чем в СССР, что выражалось, в частности, в научной и промышленной деятельности финнов. Наконец, до некоторых разновидностей современной социалки, — до индустрии обеспечения инвалидов, к примеру, — СССР просто не успел дорасти. Если инвалиды по слуху имели в СССР хорошие возможности для трудоустройства, то, допустим, колясочникам приходилось туго — инфраструктуру даже на этапе архитектурных проектов рассчитывали исключительно на физически здоровых людей.

Очень показательно сравнение жилой площади. В 1991 году в СССР было 15 квадратных метров на человека, в Финляндии — 32 квадратных метра на человека. Никакими внешними факторами, такими как военные разрушения, например, эту разницу нельзя даже близко оправдать:

http://stat.fi/til/asas/2016/asas_2016_2017-05-22_tau_003_fi.html

Подведу итог

Как я показал выше, мы наблюдаем вот что:

1. В 19 веке жизнь простого народа в развитых странах стремительно улучшалась, при этом самые богатые (в пересчёте на душу населения) государства в начале 20-го века достигли уже всеобщей грамотности, ввели полноценные пенсии и довольно развитую систему медучреждений.

2. Россия не была исключением. Отставая от самых богатых стран, Россия всё же быстро сокращала разрыв, вкладывая колоссальные ресурсы в улучшение жизни народа. Строились школы и больницы, принимались социально направленные законы, создавалась страховочная инфраструктура на случай голода и тому подобных бедствий.

3. Финляндия, в которой большевиков не допустили до власти, всё равно внедрила у себя все мыслимые социальные достижения, причём сделала это быстрее, лучше и в большем объёме, чем смогли сделать в СССР.

Исходя из этого можно заключить следующее. Если бы большевики не захватили власть в 1917 году, распустив народное Учредительное собрание, если бы в России сохранился здоровый капитализм под эгидой республики или конституционной монархии, Россия неизбежно внедрила бы у себя все те социальные достижения, которые большевики ставят исключительно себе в заслугу.

Всеобщее образование, полный пенсионный охват, бесплатная медицина и прочая, и прочая, неизбежно были бы установлены в России и без большевиков — так, как они были установлены в Финляндии и в остальных сколько-нибудь развитых капстранах.