 

В США вспыхнули беспорядки после очередного убийства при задержании

12.04.2021, 11:08, Разное
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Массовые акции протеста и беспорядки захлестнули штат Миннесота после того, как во время задержания был убит темнокожий. Сообщается, что у полиции был ордер на его арест, однако мужчина попытался уехать от сотрудников правопорядка, передает Life.ru. Довольно быстро на улицах стали собираться люди с требованием справедливости. Они бросали дымовые шашки, громили машины. Полиция разогнала протестующих резиновыми пулями.



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