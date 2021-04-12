Грузинские депутаты согласились вернуться к работе при условии легализации марихуаны

Партия «Гирча» («Шишка»), получившая на осенних выборах в парламент Грузии четыре мандата из 150, готова прекратить бойкот работы высшего законодательного органа в случае полной легализации марихуаны в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Гирча» назвала семь вопросов, включая легализацию марихуаны, при удовлетворении правящей «Грузинской мечтой» хотя бы одного из них она войдет в парламент, информирует в понедельник «Первый канал» – Общественное ТВ Грузии.

Другие вопросы – это проведение всех следующих выборов только по пропорциональной системе, выборы шерифов полиции в районах населением и другие.

Ранее «Гирча» боролась за легализацию проституции в Грузии, но успеха не добилась, хотя открыла в партийном офисе круглосуточный бордель.

На выборах в Грузии восемь оппозиционных партий в целом получили 60 мандатов, но пока в парламенте работают только две из них. В целом это шесть мандатов. При этом «Гирча» подчеркнула, что оппозиционеры не смогли доказать фальсификации выборов, на чем настаивают партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и ее сателлиты.