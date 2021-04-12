В РФ выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 8320 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8320 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1833, Санкт-Петербурге – 706, Московской области – 569.

Всего в стране выявлено 4 649 710 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 272 165 человека, из них 6656 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 277 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 103 263 человека.

Накануне, 11 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8702. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 382.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.