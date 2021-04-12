Ученые из Австрии обнаружили негативное влияние вирусов на мозг человека

Учёные из Австрийской академии наук обнаружили негативное влияние вирусов на мозг человека. Они могут повлиять на когнитивные функции ребёнка ещё в утробе матери и снизить общий объём мозга при формировании.

На проведение такого исследования учёных подтолкнули данные, собранные во время эпидемии вируса Зика в Бразилии. Тогда медики установили, что заражённые ещё в утробе матери дети рождались с нарушениями мозга. В частности, его объём был заметно ниже положенного. Профессор Юрген Кноблих отметил, что именно тогда связь стала очевидной и его исследовательская группа приступила к изучению этой взаимосвязи. В итоге им удалось получить данные о том, как именно развивается мозг ребёнка во время беременности женщины. Оказалось, что мозг действительно может пострадать, так как вирусы нарушают работу клеток организма. Они перестают выполнять возложенную на них функцию, а начинают просто воспроизводить вредные микроорганизмы.

Среди самых неблагоприятных для беременных учёные называют вирусы краснухи и простого герпеса. Также следует быть предельно осторожными с цитомегаловирусной инфекцией и токсоплазмой. Они не менее опасны для плода. Исследователи продолжают заниматься изучением влияния вирусов на развитие ребёнка и разрабатывают новые и более эффективные методы лечения для минимизации негативных последствий.

Источник: ufacitynews.ru