 

Ученые из Австрии обнаружили негативное влияние вирусов на мозг человека

12.04.2021, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Австрийской академии наук обнаружили негативное влияние вирусов на мозг человека. Они могут повлиять на когнитивные функции ребёнка ещё в утробе матери и снизить общий объём мозга при формировании.
На проведение такого исследования учёных подтолкнули данные, собранные во время эпидемии вируса Зика в Бразилии. Тогда медики установили, что заражённые ещё в утробе матери дети рождались с нарушениями мозга. В частности, его объём был заметно ниже положенного. Профессор Юрген Кноблих отметил, что именно тогда связь стала очевидной и его исследовательская группа приступила к изучению этой взаимосвязи. В итоге им удалось получить данные о том, как именно развивается мозг ребёнка во время беременности женщины. Оказалось, что мозг действительно может пострадать, так как вирусы нарушают работу клеток организма. Они перестают выполнять возложенную на них функцию, а начинают просто воспроизводить вредные микроорганизмы.

Среди самых неблагоприятных для беременных учёные называют вирусы краснухи и простого герпеса. Также следует быть предельно осторожными с цитомегаловирусной инфекцией и токсоплазмой. Они не менее опасны для плода. Исследователи продолжают заниматься изучением влияния вирусов на развитие ребёнка и разрабатывают новые и более эффективные методы лечения для минимизации негативных последствий.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / «Вот еще три хлебушка, по дороге раздадим»

25.03 / Не насосала, а нарожала! – Личное мнение

20.07 / Народ оказался не тот

06.09 / Центробанк обяжет Навального возместить ущерб от падения рубля

07.01 / Украинское эхо белорусских пленок

08.07 / Рогозина могут допросить по делу о разглашении гостайны

06.03 / Главный приз Берлинского кинофестиваля получил румынский фильм

12.09 / Диетолог Альбина Комиссарова развеяла популярные заблуждения в вопросах правильного питания

13.08 / Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к народу

11.04 / Мнение: Искусство протокольного троллинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика