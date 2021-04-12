Подразделения армии США в Сирии получили военные грузы из Ирака

Американское военное командование доставило новую партию оружия и оборудования на базу, размещенную в сирийской провинции Хасака. Поставка осуществлена в город Аш-Шаддади.

По данным информационного агентства SANA, перевозку организовали вертолетами с территории Ирака. На базу американских военных доставлено оборудование, оружие, боеприпасы и медицинские грузы.

Также сообщается, что в Хасаке доставленное снабжение перевозилось в закрытых контейнерах в сопровождении охраны. Контейнеры были перевезены в Аш-Шаддади на частные склады.

Следует отметить, что военные США размещаются в Сирии незаконно. В 2014 году Пентагон вторгся в эту страну под предлогом борьбы с террористами «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ Верховным Судом). Сейчас американские военные остаются на востоке САР для участия в контрабанде нефти. Природное богатство, принадлежащее сирийскому народу, вывозится в соседние Ирак и Турцию для продажи.

Реальной борьбой с радикалами занимались вооруженные силы Сирии при содействии ВКС РФ и «ЧВК Вагнера». После разгрома ИГ Дамаск получил возможность приступить к восстановлению страны, пострадавшей от затянувшихся боевых действий.